Глава МИД Литвы об ордере на арест Нетаньяху: неожиданное решение, но мы должны выполнять решения уголовного суда

"Неожиданное решение и, возможно, немного удивительное в сравнении обвинителей и обвиняемых. Потому что приравниваются глава демократического государства и глава того, что мы считаем террористической организацией", - сказал во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

"Однако, судя по первоначальным комментариям, прозвучавшим вчера, (...) суд подчеркнул не статус обвиняемых, а статус потерпевших. Что (...) жертвы (как в Израиле, так и в Палестине – ред.) сопоставимы", - добавил министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что данное обращение главного прокурора не является окончательным решением, поскольку только уголовный суд может решить, применять ли ордер на арест.