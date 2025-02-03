Глава МИД Литвы об инцидентах в Балтийском море: это продолжается, потому что наша реакция недостаточна

„Те, кто планирует, организует и осуществляет – это не просто фабрика троллей какой-то неправительственной организации, частной компании, это конкретные военные учреждения, и именно поэтому мы здесь обсуждаем тему военной эскалации. И поэтому акцент необходимо сделать на военном характере ответа“, - на заседании парламентской фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) сказал К. Будрис.
Поэтому министр подчеркивает, что недавние действия России уже нельзя характеризовать исключительно как гибридные угрозы.
„На данный момент наша позиция заключается в том, что это горизонтальная эскалация со стороны России, которая продолжается, поскольку наша реакция недостаточна“, - сказал он.
„И как мы говорили перед саммитом в Вашингтоне – если мы не покажем, что нам есть чем ответить, и что подобная деятельность вредоносна и имеет последствия для самой России, то нас ждут другие этапы. И сейчас следующий этап, который мы видим с нарушением безопасности критической инфраструктуры, с эскалацией напряженности в Балтийском море, вероятно, уже наступил“, - подчеркнул он.
Министр подчеркивает, что в последнее время Россия занимается военной эскалацией.
Будет добиваться расширения санкций против „теневого флота“
Министр подчеркивает, что для предотвращения подобных инцидентов действующее в настоящее время на Балтийском море правовое регулирование должно быть более тесно связано с принципами правил дорожного движения.
„Теперь квалификацию самой деятельности придется изменить в сторону регулирования правил дорожного движения, где будет четко указано, где находятся коммуникации. И если ты их нарушаешь, ты немедленно несешь ответственность“, - сказал К. Будрис.
„Если мы выявим преднамеренную деятельность – независимо от того, стоит ли за ней негосударственный субъект, террористическая организация или государственный субъект, - то возникнут политические и всевозможные другие обязательства по реагированию“, - пояснил он.
Министр также добавил, что в будущем необходимо унифицировать санкции против „теневого флота“.
„Как минимум, нам следует стандартизировать списки судов, подпадающих под санкции. США ввели санкции против вдвое большего количества кораблей теневого флота, чем ЕС. Я считаю, что в шестнадцатом пакете санкций этот список будет расширен“, - сказал К. Будрис.
В минувшее воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный телекоммуникационный кабель Латвийского государственного радио и телецентра (LVRTC) на участке между Вентспилсом и Готландом. Латвийская полиция возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса за умышленное уничтожение и повреждение имущества и сети электронной связи общего пользования.
В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.
По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.
Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.