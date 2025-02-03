Глава МИД Литвы об инцидентах в Балтийском море: это продолжается, потому что наша реакция недостаточна

„И как мы говорили перед саммитом в Вашингтоне – если мы не покажем, что нам есть чем ответить, и что подобная деятельность вредоносна и имеет последствия для самой России, то нас ждут другие этапы. И сейчас следующий этап, который мы видим с нарушением безопасности критической инфраструктуры, с эскалацией напряженности в Балтийском море, вероятно, уже наступил“, - подчеркнул он.