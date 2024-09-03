Глава МИД Литвы о желании Турции вступить в БРИКС: это сложно для понимания

„Сложно для понимания (решение Турции – ELTA). (...) Доверие к этому государству будет снижаться, однозначно. Уже сейчас поднимаются вопросы о том, как в Альянсе согласовать позиции тех позиций, которые за Украину, которые пророссийские, я бы даже назвал это некой российской фракцией, те, которые помогают обходить санкции против России, всё это снижает доверие, способны ли мы принимать общие решения в случае кризиса, который будет связан с действиями со стороны России“, – заявил Г. Ландсбергис журналистам в Сейме во вторник.
„На мой взгляд, все это возникает из определенных ситуаций внутри великих держав. Ощущается вакуум, а затем в нем начинают кипеть новые процессы“, – отметил он.
Тем не менее, старший советник президента Аста Скайсгирите заявила во вторник, что не придает большого значения желанию Турции вступить в БРИКС. По ее словам, это всего лишь желание государства стать более заметным геополитическим игроком.
Как сообщило агентство Bloomberg в понедельник, Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС, поскольку она стремится увеличить свое влияние в мире и наладить новые связи помимо своих традиционных союзников на Западе.