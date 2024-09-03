Глава МИД Литвы о желании Турции вступить в БРИКС: это сложно для понимания

„Сложно для понимания (решение Турции – ELTA). (...) Доверие к этому государству будет снижаться, однозначно. Уже сейчас поднимаются вопросы о том, как в Альянсе согласовать позиции тех позиций, которые за Украину, которые пророссийские, я бы даже назвал это некой российской фракцией, те, которые помогают обходить санкции против России, всё это снижает доверие, способны ли мы принимать общие решения в случае кризиса, который будет связан с действиями со стороны России“, – заявил Г. Ландсбергис журналистам в Сейме во вторник.