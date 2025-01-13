Глава МИД Литвы о запрете экспорта товаров двойного назначения: решение не было до конца основано на данных

„Могу с уверенностью сказать, что данных для принятия действительно эффективного решения точно не хватало. Об этом тоже нужно говорить“, – сказал К. Будрис в интервью 15min.lt.
„Видя всё ещё плавание, так сколько там той продукции и о чем идет речь, видя прошлогоднее постановление Правительства, которое запретило весь экспорт в третьи страны воздушным транспортом, я не вижу между ними никакого взаимодействия и связи. Решение не было до конца основано на данных. В этом заключается проблема“, – подчеркнул глава дипломатии страны.
В начале декабря прошлого года правительство под руководством бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните пополнило национальный перечень товаров двойного назначения, на которые распространяется ограничение на экспорт в третьи страны.
Сюда вошли машины и устройства для фильтрации и очистки жидкости или газа и их части, центрифуги, различные компоненты транспортных средств, например, трансмиссионные валы, подшипники, сцепления и их части, коробки передач и т. д., а также дорожные тягачи и их части.
Между тем новый министр экономики и инноваций Лукас Савицкас, комментируя планы Министерства экономики и инноваций (МЭИ) по отмене запрета на экспорт нескольких тысяч товаров двойного назначения в третьи страны, вступившего в силу в январе, заявил, что ущерб литовской экономике от данного запрета превысил бы 250 млн евро.
По словам министра, он уже обсудил ситуацию с Министерством внутренних дел (МИД) и планирует в ближайшее время встретиться с бизнес-сообществом.