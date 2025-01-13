Глава МИД Литвы о запрете экспорта товаров двойного назначения: решение не было до конца основано на данных

„Могу с уверенностью сказать, что данных для принятия действительно эффективного решения точно не хватало. Об этом тоже нужно говорить“, – сказал К. Будрис в интервью 15min.lt.

„Видя всё ещё плавание, так сколько там той продукции и о чем идет речь, видя прошлогоднее постановление Правительства, которое запретило весь экспорт в третьи страны воздушным транспортом, я не вижу между ними никакого взаимодействия и связи. Решение не было до конца основано на данных. В этом заключается проблема“, – подчеркнул глава дипломатии страны.