2025.01.27 11:35

Глава МИД Литвы о выборах в Беларуси: из бесправия право не рождается

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В воскресенье министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис вместе с другими министрами стран Европейского союза (ЕС) встретился с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской и выразил ей решительную поддержку, а также подчеркнул последовательность и преемственность политики ЕС в отношении Беларуси.

По словам министра К. Будриса, народ Беларуси имеет право жить в свободной стране и демократически избирать своих лидеров, и Литва будет и впредь поддерживать стремящееся к этому белорусское общество.

„Из бесправия право не рождается“, - заявил глава литовской дипломатии, напомнив, что еще в 2020 году ЕС отказался признать результаты президентских выборов, поэтому нет оснований называть „выборами“ события, произошедшие в Беларуси в это воскресенье.

„С августа 2020 года тиски режима стали еще сильнее: силовые структуры постоянно и систематически прибегают к насилию в отношении гражданского общества, СМИ и оппозиции. Порабощенная А. Лукашенко Беларусь стала плацдармом для российских военных операций и напрямую способствует агрессии против Украины“, - заявил министр.

Глава литовской дипломатии подчеркнул необходимость продолжения политики непризнания и изоляции режима А. Лукашенко, ужесточения санкционного режима. По мнению К. Будриса, важно добиваться привлечения режима А. Лукашенко к ответственности за преступления против человечности.

В воскресенье в Беларуси состоялись президентские выборы, считающиеся западным сообществом несправедливыми, на которых бессменный лидер страны Александр Лукашенко баллотировался на седьмой срок.

Кандидаты от оппозиции не допущены к участию в этих выборах, в то время как другие кандидаты выступают за переизбрание А. Лукашенко, находящегося у власти в Беларуси 30 лет.

После фальсификации результатов предыдущих выборов, состоявшихся в 2020 году, Беларусь охватили массовые протесты, которые были жестоко подавлены.

Около 65 тыс. человек были задержаны, другим пришлось бежать из страны. По данным правозащитников, в настоящее время в стране насчитывается около 1,3 тыс. политических заключенных. Все наиболее влиятельные представители белорусской оппозиции находятся либо в тюрьме, либо за границей.

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