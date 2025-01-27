Глава МИД Литвы о выборах в Беларуси: из бесправия право не рождается

По словам министра К. Будриса, народ Беларуси имеет право жить в свободной стране и демократически избирать своих лидеров, и Литва будет и впредь поддерживать стремящееся к этому белорусское общество.
„Из бесправия право не рождается“, - заявил глава литовской дипломатии, напомнив, что еще в 2020 году ЕС отказался признать результаты президентских выборов, поэтому нет оснований называть „выборами“ события, произошедшие в Беларуси в это воскресенье.
„С августа 2020 года тиски режима стали еще сильнее: силовые структуры постоянно и систематически прибегают к насилию в отношении гражданского общества, СМИ и оппозиции. Порабощенная А. Лукашенко Беларусь стала плацдармом для российских военных операций и напрямую способствует агрессии против Украины“, - заявил министр.
Глава литовской дипломатии подчеркнул необходимость продолжения политики непризнания и изоляции режима А. Лукашенко, ужесточения санкционного режима. По мнению К. Будриса, важно добиваться привлечения режима А. Лукашенко к ответственности за преступления против человечности.
В воскресенье в Беларуси состоялись президентские выборы, считающиеся западным сообществом несправедливыми, на которых бессменный лидер страны Александр Лукашенко баллотировался на седьмой срок.
Кандидаты от оппозиции не допущены к участию в этих выборах, в то время как другие кандидаты выступают за переизбрание А. Лукашенко, находящегося у власти в Беларуси 30 лет.
После фальсификации результатов предыдущих выборов, состоявшихся в 2020 году, Беларусь охватили массовые протесты, которые были жестоко подавлены.
Около 65 тыс. человек были задержаны, другим пришлось бежать из страны. По данным правозащитников, в настоящее время в стране насчитывается около 1,3 тыс. политических заключенных. Все наиболее влиятельные представители белорусской оппозиции находятся либо в тюрьме, либо за границей.