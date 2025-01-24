2025.01.24 11:10

Глава МИД Литвы о "выборах" в Беларуси: Европа не должна смотреть сквозь пальцы на опасность этой диктатуры

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Министр иностранных дел Кястутис Будрис называет президентские мероприятия, которые пройдут в воскресенье в Беларуси, „мероприятием по переназначению“ Александра Лукашенко. По его словам, Европа не должна игнорировать опасность, исходящую от белорусского режима.

„На фоне подготовки белорусского режима к мероприятию по переназначению А. Лукашенко в эти выходные, Европа должна открыто говорить о диктатуре по соседству“, – пишет К. Будрис в социальной сети X.

„С 1994 года режим А. Лукашенко все больше усиливает свой захват. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 1200 политических заключенных. Продолжается преследование СМИ, оппозиции и гражданского общества. Беларусь – это военный тыл России, который напрямую помогает ей вести войну против Украины“, – подчеркивает он.

Поэтому, по мнению министра, Европа не должна игнорировать угрозу, исходящую от Беларуси.

„Европа не должна смотреть сквозь пальцы и игнорировать растущую опасность у своего порога. Мы ждем дальнейших дискуссий в Брюсселе“, – подчеркнул К. Будрис.

В воскресенье в Беларуси пройдут президентские выборы, на которых диктатор Александр Лукашенко будет баллотироваться в седьмой раз. Он находится у власти на протяжении почти 30 лет, подавляя оппозицию и независимые СМИ.

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