Глава МИД Литвы о "выборах" в Беларуси: Европа не должна смотреть сквозь пальцы на опасность этой диктатуры

„На фоне подготовки белорусского режима к мероприятию по переназначению А. Лукашенко в эти выходные, Европа должна открыто говорить о диктатуре по соседству“, – пишет К. Будрис в социальной сети X.

„С 1994 года режим А. Лукашенко все больше усиливает свой захват. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 1200 политических заключенных. Продолжается преследование СМИ, оппозиции и гражданского общества. Беларусь – это военный тыл России, который напрямую помогает ей вести войну против Украины“, – подчеркивает он.

Поэтому, по мнению министра, Европа не должна игнорировать угрозу, исходящую от Беларуси.