Глава МИД Литвы о возможном улучшении отношений с Китаем: Вильнюс должен выбрать между Пекином и Вашингтоном

„Надо иметь в виду одну вещь, что отношения между Китаем и США — это то, что мы называем zero-sum game (антагонистическая игра – ELTA). Иными словами, при вычитании из одного прибавляется к другому – и наоборот. Мы не можем рассчитывать на то, что у нас будет больше открытых дверей и больше хороших отношений с США и в то же время будут улучшаться отношения с Китаем. При улучшении в одном месте, в другом – ухудшаются“, – заявил Г. Ландсбергис журналистам перед началом заседания правительства в среду.