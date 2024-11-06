2024.11.06 16:21

Глава МИД Литвы о возможном улучшении отношений с Китаем: Вильнюс должен выбрать между Пекином и Вашингтоном

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В ответ на слова кандидата в премьер-министры от Социал-демократической партии Литвы Гинтаутаса Палуцкаса о возможной нормализации отношений с Китаем, завершающий свою работу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не может рассчитывать на тесные отношения одновременно и с Вашингтоном, и с Пекином. Дипломат ясно дает понять, что стремление к улучшению отношений с Китаем может стоить Вильнюсу хороших отношений с США.

„Надо иметь в виду одну вещь, что отношения между Китаем и США — это то, что мы называем zero-sum game (антагонистическая игра – ELTA). Иными словами, при вычитании из одного прибавляется к другому – и наоборот. Мы не можем рассчитывать на то, что у нас будет больше открытых дверей и больше хороших отношений с США и в то же время будут улучшаться отношения с Китаем. При улучшении в одном месте, в другом – ухудшаются“, – заявил Г. Ландсбергис журналистам перед началом заседания правительства в среду.

„Эти моменты надо учитывать“, – добавил он.

Он также напомнил, что снижение уровня дипломатических отношений между Литвой и Китаем было решением Пекина.

„Во-первых, отношения у нас были. И большой вопрос с заморозкой был выбором самого Китая. Китай предпочел сохранить эти отношения такими, какие они есть сегодня“, – подчеркнул Г. Ландсбергис.

И хотя одержавшие победу на выборах социал-демократы говорят об изменениях в таких отношениях, министр воздерживается от прямых комментариев по этому вопросу.

„Решения будущего Правительства я предпочитаю не комментировать. Надеюсь, есть действительно проницательные люди, которые понимают геополитику так же, как и мы, и на эти вопросы они ответят правильно, не создадут проблем“, – заключил глава дипломатии страны.

ELTA напоминает, что уровень двусторонних отношений между Литвой и Китаем вновь оказался в центре внимания после того, как кандидат в премьер-министры от социал-демократов Гинтаутас Палуцкас заявил о необходимости улучшения отношений с Пекином.

„Если Китай решит направить своего посла, мы, конечно, не будем противиться этому. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне. Никаких исключительных уступок или чего-то еще в новом правительстве мы не предвидим“, – заявил Г. Палуцкас, который ранее упоминал о перспективах улучшения отношений с Пекином, журналистам в Сейме во вторник.

Несмотря на то, что в предвыборной программе СДПЛ говорится об исходящих от Китая вызовах безопасности и внешней политике, тем не менее, социал-демократы подчеркивают необходимость нормализации отношений с Пекином.

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