2024.07.06 11:55

Глава МИД Литвы о визите Орбана в Москву: наручники, а не рукопожатия

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Комментируя такое решение венгерского лидера, глава литовской дипломатии дал понять, что президента России Владимира Путина следует встречать не рукопожатием.

"Наручники, а не рукопожатия“, – написал Г. Ландсбергис в социальной сети X.

В пятницу сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Визит В. Орбана состоялся через несколько дней после его визита в Киев.

„В рамках своей миротворческой миссии В. Орбан прибыл в Москву“, – сообщил национальному информационному агентству MTI пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши, добавив, что венгерский лидер встретится там с В. Путиным.

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