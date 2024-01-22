Глава МИД Литвы о решении стран Балтии создавать общую линию обороны: это подготовка к возможной войне

"Это также политическое послание – послание Литвы, Латвии и Эстонии. Что мы чувствуем приближение войны. Мы понимаем, что, если Россия не будет остановлена в Украине, она пойдет дальше. А дальше будут страны Балтии", - заявил Г. Ландсбергис журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета иностранных дел Европейского союза (ЕС).
"Это не недоверие, это – подготовка к тому, что может произойти. И мы надеемся, что это станет достаточным сигналом нашим друзьям и партнерам в Европе, НАТО, что к этому следует относиться серьезно", - добавил он.
Г. Ландсбергис подчеркнул, что все государства региона согласны с тем, что время для подготовки к сопротивлению возможной агрессии весьма ограничено.
"Если Россию не остановить, мы станем теми, кому придется ее останавливать", - подчеркнул политик.
Министр также отметил, что "ни у кого нет графика для предсказания безумия России". По мнению Г. Ландсбергиса, то, когда Россия может снова напасть, главным образом зависит от успеха Украины в войне против России.
"Прежде всего, успех Украины и победа Украины. Если им сопутствует удача, они выиграют нам время. Украина отвоевывает для нас время своей кровью, своими жизнями, всем, что у нее есть. И мы не знаем, сколько еще времени они смогут нам выиграть", - сказал министр.
Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу подписали протокол о намерениях по укреплению сотрудничества в разработке мер контрмобильности на восточной границе НАТО.
В ходе встречи в Риге министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии также договорились продолжить совместное развитие возможностей высокомобильных ракетных артиллерийских систем HIMARS.