Глава МИД Литвы о решении США разрешить Украине наносить удары по объектам в России:шампанское открывать рано

„Почему пока не открываю шампанское? Потому что у нас нет конкретных цифр, сколько ракет у Украины. Вопрос в том, достаточно ли им предоставлено ракет, чтобы добиться перемен на поле боя?“, - заявил журналистам Г. Ландсбергис после прибытия на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
„Во-вторых, действительно ли были сняты ограничения? Насколько я видел в пресс-релизе, только частично. Опять же много вопросов“, - отметил министр.
„В принципе, это хорошее решение. Я рад, что оно наконец принято. К сожалению, до сих пор было выдвинуто много аргументов, почему это невозможно – что цели сдвинуты, что это ненужно. Но вдруг невозможное становится возможным. Надеюсь, что и другие вещи, которые сейчас тоже невозможны, например, гарантии безопасности для Украины, станут возможными. Лучше раньше, чем позже“, - выразил надежду министр.
Он также ответил скептикам, что якобы решение США разрешить Украине атаковать цели в России может привести к дальнейшей эскалации.
„Позволение стране защищать себя – это не эскалация. Этот принцип закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций. Если мы не позволим Украине защищаться, простите, но тогда Украина может проиграть. И мы тоже проиграем“, - предупредил министр.
Ситуация в Украине требует „стратегии победы“
Говоря о ситуации в Украине, Г. Ландсбергис заявил, что стратегия, применявшаяся европейскими столицами в отношении войны в течение почти трех лет, провалилась. По мнению политика, Запад теперь должен занять противоположную позицию, основанную на позиции силы.
„Я считаю, что мы достигли точки, когда справедливо будет сказать, что стратегия того, как мы поддерживали Украину на протяжении последних трех лет, тысячу дней, провалилась. Мир через деэскалацию – это провальная стратегия. Нам нужна новая стратегия. Необходима стратегия, основанная на позиции силы. Такая стратегия, которую просят страны Балтии, та же Украина, другие страны, которые действительно поддерживают Украину – нужна сила“, - сказал министр.
„Стратегия победы. Используя стратегию победы, мы можем прийти к моменту, когда все звонки могут иметь смысл. Сейчас они бессмысленны, поскольку мы все еще следуем стратегии деэскалации. Она провалилась. Я надеюсь, что мы сможем остановиться и вернуться с новыми силами, найти реальные решения, реальную поддержку Украины, которая позволит Украине победить“, - надеется он.
ELTA напоминает, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами ракеты большой дальности для ударов по территории России. Об этом в воскресенье сообщила The New York Times.
По словам представителей США, это оружие первоначально будет использовано против российских и северокорейских сил в Курской области.