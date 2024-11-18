Глава МИД Литвы о решении США разрешить Украине наносить удары по объектам в России:шампанское открывать рано

„Почему пока не открываю шампанское? Потому что у нас нет конкретных цифр, сколько ракет у Украины. Вопрос в том, достаточно ли им предоставлено ракет, чтобы добиться перемен на поле боя?“, - заявил журналистам Г. Ландсбергис после прибытия на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

„Во-вторых, действительно ли были сняты ограничения? Насколько я видел в пресс-релизе, только частично. Опять же много вопросов“, - отметил министр.