Глава МИД Литвы о решении Беларуси прекратить импорт из Литвы: это добровольные санкции в отношении себя

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис уверяет, что, решив прекратить импорт из Литвы, Беларусь ввела санкции против себя. По его словам, из-за такого решения у белорусов будет меньше возможностей покупать продукты питания или лекарства, а для некоторых экспортеров это станет еще одним сигналом к ​​поиску новых рынков.

"Наибольший удар будет по народу Беларуси, по-другому это и не назовешь, как введенные и примененные против себя санкции. В целом это очень небольшой, я бы даже сказал, дополнительный сигнал для наших экспортеров к поиску новых рынков, о чем мы говорим уже давно", - журналистам в пятницу сказал Г. Ландсбергис.

"Но то, что у народа Беларуси, который и без того живет бедно, будет меньше возможностей купить продукты питания, лекарства или другие необходимые средства, тем тяжелее будет их жизнь – это им подарил их диктатор", - сказал политик.

В четверг Беларусь объявила, что начинает блокировать импорт различных товаров из Литвы в отместку за то, что ее соседка закрыла еще два пограничных пункта пропуска.

Литва, где нашли убежище многие активисты белорусской оппозиции, и является стойким сторонником Украины, в начале марта закрыла два контрольно-пропускных пункта. Два других контрольно-пропускных пункта были закрыты по соображениям безопасности в прошлом году.
Беларусь заявила, что новый запрет на импорт распространяется на широкий спектр товаров, включая продукты питания и алкоголь, одежду, бытовую технику, автозапчасти и строительное оборудование.

Этот шаг "является ответом на решение Литвы остановить поток товаров, транспорта и людей на двух пограничных контрольно-пропускных пунктах", говорится в заявлении белорусского правительства.

Отношения Литвы с Беларусью были напряженными на протяжении многих лет, но ухудшились после президентских выборов в Беларуси 2020 года, которые, по мнению оппонентов, были сфальсифицированы.

Литовские пограничники утверждают, что в прошлом году границу пересекли почти 390 тыс. граждан Беларуси – примерно на 50 проц. больше, чем в 2022 году.

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