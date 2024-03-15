Глава МИД Литвы о решении Беларуси прекратить импорт из Литвы: это добровольные санкции в отношении себя

"Наибольший удар будет по народу Беларуси, по-другому это и не назовешь, как введенные и примененные против себя санкции. В целом это очень небольшой, я бы даже сказал, дополнительный сигнал для наших экспортеров к поиску новых рынков, о чем мы говорим уже давно", - журналистам в пятницу сказал Г. Ландсбергис.

"Но то, что у народа Беларуси, который и без того живет бедно, будет меньше возможностей купить продукты питания, лекарства или другие необходимые средства, тем тяжелее будет их жизнь – это им подарил их диктатор", - сказал политик.

В четверг Беларусь объявила, что начинает блокировать импорт различных товаров из Литвы в отместку за то, что ее соседка закрыла еще два пограничных пункта пропуска.