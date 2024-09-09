Глава МИД Литвы о реакции НАТО на инцидент в Латвии: наступает время поговорить об определенных красных линиях

„Это не первый случай падения дронов или обломков ракет на территорию НАТО. До сих пор мы в основном ограничивались возмущением. Мне кажется, пришло время по-настоящему подробно обсудить и начать говорить об определенных красных линиях, чтобы Россия знала, что территория НАТО будет защищена, что наши люди будут защищены“, - сказал министр иностранных дел страны на пресс-конференции в понедельник после встречи с министром иностранных дел Норвегии, напомнив и об инциденте в соседней Польше.
„Возможны и некоторые ответные меры – не обязательно военные. За подобные действия может быть ответ. Усиление противовоздушной обороны и возможность сбивать такие влетевшие объекты также являются важным элементом обсуждения. И я думаю, что пришло время по-настоящему честного, открытого разговора и поиска решений. Это не только вопрос государств, но и вопрос обеспечения безопасности людей“, - сказал он.
Подчеркнув важность ПВО, министр предложил Норвегии внести вклад во внедрение ротационной модели ПВО в странах Балтии.
„В эти непредсказуемые времена мы прекрасно понимаем необходимость сплотиться ради безопасности региона и всей Европы. Мы живем в новой реальности, где российские провокации и попытки расколоть нас становятся повседневными. События выходных в Латвии еще раз подтверждают, что ротационная модель ПВО НАТО в Балтийском регионе должна быть реализована немедленно. Мы призываем Норвегию присоединиться к ней“, - сказал Г. Ландсбергис.
Министр иностранных дел Норвегии: мы должны быть способными реагировать, чтобы новая реальность не стала нормой
В свою очередь министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, находящийся с официальным визитом в Литве, подчеркнул необходимость говорить об инцидентах, подобных тому, что зафиксирован в Латвии на выходных, в масштабах стран Северной Европы и Балтии.
„Мы уже некоторое время говорим о необходимости фиксировать, регистрировать подобные происшествия и очень открыто их обсуждать, чтобы выяснить, в чем заключаются тенденции, что повторяется – чтобы это не воспринималось как какой-то фоновый шум“, - в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел сказал Э. Эйде.
По словам министра, важно понимать, что гибридные атаки неотделимы от кинетических действий – как в случае с инцидентом в Латвии.
„Поэтому существует еще и кинетическая деятельность, на которую мы должны уметь реагировать, чтобы не создавалась новая реальность, которая станет нормой“, - добавил он.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в воскресенье сообщил, что на территорию этой страны упал российский военный беспилотник.