Глава МИД Литвы о прекращении огня между Россией и Украиной: многое зависит от Путина

„Россия пытается убедить нас, и больше всего, конечно, Вашингтон, что всё зависит от них, что они являются абсолютно доминирующей стороной в конфликте, что они могут отодвинуть конфликт, линию войны дальше на Запад, в сторону Киева. Мы знаем, что это неправда – Украина удерживает линию фронта (...), но правда в том, что действительно многое зависит от Путина“, - сказал во вторник глава литовской дипломатии.