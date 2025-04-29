Глава МИД Литвы о прекращении огня между Россией и Украиной: многое зависит от Путина

„Россия пытается убедить нас, и больше всего, конечно, Вашингтон, что всё зависит от них, что они являются абсолютно доминирующей стороной в конфликте, что они могут отодвинуть конфликт, линию войны дальше на Запад, в сторону Киева. Мы знаем, что это неправда – Украина удерживает линию фронта (...), но правда в том, что действительно многое зависит от Путина“, - сказал во вторник глава литовской дипломатии.
„Нам нужно продолжать давить и не поддаваться пропагандистскому нарративу о том, что всё в его воле“, - добавил министр.
Ранее Кремль сообщил о том, что президент России В. Путин распорядился объявить трехдневное прекращение огня с 8 по 10 мая, что совпадет с празднованием в Москве Дня победы во Второй мировой войне.
Однако президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не считает трехдневную паузу удовлетворительной. По словам его пресс-секретаря, лидер США стремится к постоянному перемирию в Украине.
В. Путин отдал аналогичный приказ прекратить боевые действия и во время Пасхи. Хотя обе стороны сотни раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, масштабы боевых действий временно снизились.
В прошлом месяце В. Путин отклонил предложение США о полном и безоговорочном прекращении огня сроком на 30 дней, на которое согласилась Украина. Киев и его сторонники в Европе обвинили В. Путина в объявлении 30-часового пасхального перемирия в качестве пиар-хода и заявили, что он не хочет мира.