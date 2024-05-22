2024.05.22 12:27

Глава МИД Литвы о намерениях России изменить морские границы: на это нужно реагировать жестко

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия, которая намерена перекроить морские границы с Литвой и Финляндией, проводит очередную гибридную операцию. Глава МИД Литвы подчеркивает, что это требует соответствующей реакции.

"Происходит очередная гибридная операция России, на этот раз пытающаяся посеять страх, неуверенность и сомнения относительно намерений в Балтийском море", - написал в среду Г. Ландсбергис в соцсети X.

"Это очевидная эскалация, направленная против НАТО и ЕС, и на нее необходимо реагировать соответствующим жестким ответом", - подчеркивает министр.

Опираясь на проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов, издание The Moscow Times сообщает, что Российские власти в одностороннем порядке решили изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Ягры, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Реагируя на ситуацию в среду в МИД был вызван представитель России для подробного разъяснения ситуации.

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