Глава МИД Литвы о кандидатуре Кубилюса в еврокомиссары: президент загнал себя в ловушку

По его словам, в случае неодобрения кандидатуры одного председателя партии было бы сложно найти аргументы, почему не годится и кандидатура второго председателя – Андрюса Кубилюса.

„Не пропустить Кубилюса уже не было как. После отклонения одного председателя партии второго уже надо утвердить. Президент, занявший не самую конструктивную позицию, загнал себя в ловушку. Не было куда деваться и пришлось утвердить“, – сказал Г. Ландсбергис в эфире Žinių radijas в среду.

„Если еще и Кубилюса (отклонить – ELTA), то тогда что, надо представлять профессора Ландсбергиса“, – с иронией отметил политик.