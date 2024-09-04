Глава МИД Литвы о кандидатуре Кубилюса в еврокомиссары: президент загнал себя в ловушку

По его словам, в случае неодобрения кандидатуры одного председателя партии было бы сложно найти аргументы, почему не годится и кандидатура второго председателя – Андрюса Кубилюса.
„Не пропустить Кубилюса уже не было как. После отклонения одного председателя партии второго уже надо утвердить. Президент, занявший не самую конструктивную позицию, загнал себя в ловушку. Не было куда деваться и пришлось утвердить“, – сказал Г. Ландсбергис в эфире Žinių radijas в среду.
„Если еще и Кубилюса (отклонить – ELTA), то тогда что, надо представлять профессора Ландсбергиса“, – с иронией отметил политик.
Ранее Г. Ландсбергис заявил агентству ELTA, что, по его сведениям, его имя было представлено председателю Европейской комиссии (ЕК). По словам консерватора, Урсула фон дер Ляйен положительно оценила его шансы на должность в ЕК.
На внеочередном заседании во вторник Сейм утвердил кандидатуру депутата Европарламента Андрюса Кубилюса на пост еврокомиссара.