Глава МИД Литвы: не вижу никаких "сигналов" того, что России хочет "мира"

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Нет никаких сигналов того, что Москва готова вести переговоры о мире в Украине, говорит министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Так политик реагирует на недавние дискуссии в международном пространстве о том, что Владимир Путин по дипломатическим каналам сообщает о своей готовности к прекращению боевых действий и обсуждению вопроса о перемирии.

"Я не вижу никаких "тихих сигналов" о том, что Россия хочет "мира". Я вижу только разрушенные торговые центры, горящие дома и разрушенные роддома – результаты очередного российского теракта", – написал Г. Ландсбергис в соцсети "Х" после того, как в пятницу Москва выпустила по Украине рекордное количество ракет.

"Теперь мы должны послать четкий сигнал о том, что такие преступления не могут продолжаться", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных российских чиновников сообщила, что Кремль по дипломатическим каналам сигнализирует о своем намерении вести переговоры о мире в Украине.

Киев повторяет, что переговоры с агрессором невозможны. В среду секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что единственное условие, которое предлагает противник, — это капитуляция.

"Путин не готов ни к каким переговорам. Путин и его окружение стремятся такими заявлениями снизить поддержку нашей страны. Они распространяют эти фейки о якобы своей готовности к переговорам", – отметил О. Данилов.

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