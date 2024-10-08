2024.10.08 11:13

Глава МИД Литвы не видит "большой трагедии", если не встретится с президентом

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Председатель партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис уверяет, что не видит „большой трагедии“, если его не пригласят на встречу с президентом Гитанасом Науседой до выборов в Сейм. По его мнению, такими разговорами с лидерами некоторых политических сил глава страны, возможно, бросает „спасательный круг“ Социал-демократической партии.

„Я не придаю этого особого значения. Если мы его получим или получили, мы пойдем. Если не получим, я тоже не вижу большой трагедии. Здесь, видимо, бросается определенный спасательный круг для социал-демократов, особенно на последнем этапе, о чем свидетельствуют и наши опросы. Это понятно“, - сказал Г. Ландсбергис в интервью порталу Delfi.

„Если таково мнение президента, так он будет пытаться контролировать радикалов, пусть будет так. Когда это за государство, пусть будет так“, - заверил он.

Менее чем за неделю до выборов в Сейм президент уже встретился с председателем Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилией Блинкявичюте, лидером Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунасом Карбаускисом, председателем Движения либералов Викторией Чмилите-Нильсен, лидером Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюсом Сквернялисом, лидером Партии свободы Аушриней Армонайте и председателем Партии регионов Литвы Йонасом Пинскусом.

Правда, неясно, встретится ли глава страны с представителями всех политических партий, имеющих сейчас мандаты в Сейме. Во вторник главный советник президента Фредерикас Янсонас сообщил Žinių radijas, что пока неясно, получат ли такое приглашение от президента консерваторы, которым в последний срок не удалось избежать конфликтов с Офисом президента.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

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