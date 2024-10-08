Глава МИД Литвы не видит "большой трагедии", если не встретится с президентом

„Я не придаю этого особого значения. Если мы его получим или получили, мы пойдем. Если не получим, я тоже не вижу большой трагедии. Здесь, видимо, бросается определенный спасательный круг для социал-демократов, особенно на последнем этапе, о чем свидетельствуют и наши опросы. Это понятно“, - сказал Г. Ландсбергис в интервью порталу Delfi.