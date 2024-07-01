Глава МИД Литвы: не сомневаюсь, что на выборах в Сейм мы предложим солидную и опытную команду

„Я рад, что СО-ХДЛ в свои процедуры отбора максимально вовлекает общественность. Вот и на этот раз в рейтинговании первичного партийного списка участвовало больше граждан не из партии, чем членов с партийным билетом. Это признак здорового, открытого, демократического общества“, — сказал Г. Ландсбергис в комментарии для Elta.

„Мы уважаем выбор этих людей и я не сомневаюсь, что на выборах в Сейм мы предложим компетентную, солидную, энергичную и вместе с тем опытную команду“, – добавил он.