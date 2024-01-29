Глава МИД Литвы не комментирует возможные обсуждения вопроса о приостановке финансирования Венгрии

"Могу сказать только то, что рассматриваются различные сценарии. ЕС не хочет быть шантажируемым", – ответил Г. Ландсбергис журналистам в Сейме в понедельник.

Министр заявил, что не может раскрыть подробности, пока информация не станет официальной.

ELTA напоминает, что в воскресенье издание Financial Times сообщило о возможных планах ЕС по прекращению финансирования Венгрии в случае, если она вновь заблокирует помощь Украине.

В обнародованном документе говорится, что, если на саммите 1 февраля не будет достигнуто соглашение, лидеры ЕС публично заявят, что "учитывая неконструктивное поведение премьер-министра Венгрии…они не могут выделить" средства Будапешту.