Глава МИД Литвы не исключает возможность участия страны в миротворческой операции в Украине

„Литва одна из первых начала говорить и придерживается этой позиции – что она не исключает никаких вариантов. Мы всё рассмотрели и продолжаем рассматривать – или до достижения мира или после достижения мира“, – заявил в понедельник радио LRT К. Будрис.
„Масштаб операции, исходя из того, что сейчас рассматривается, будет действительно широким. Речь идет не только о сухопутных силах, будут и военно-воздушные силы, а также и морской компонент для обеспечения безопасности на море. Будут различные формы участия“, – подчеркнул он.
Однако министр повторил, что при принятии решения об участии в этой миротворческой операции Литве будет важна позиция США. По мнению К. Будриса, без участия Вашингтона эту идею было бы трудно реализовать.
„Важны ответы на вопросы, что это будет за операция, какие задачи будут поставлены перед участвующими в ней сторонами. Как Литва могла бы внести свой вклад именно тем, что у нас есть, и как будет выглядеть планирование в целом на случай возможных кризисных ситуаций или возможного участия в вооруженном конфликте. Пока эти ответы не будут получены, пока не станет ясно, кто из великих держав (…) участвует и каковы планы по поддержке этой операции – тогда было бы поспешным решением говорить, что Литва будет с тем и с этим“, – заявил глава литовской дипломатии.
„Где находится США с их поддержкой – без них это было бы сложно сделать и очень дорого. Еще один важный момент – каков мандат. Делаем ли мы это на двусторонней основе с Украиной или поручаем это каким-то другим образом? Все эти ответы, я считаю, будут подготовлены вместе с мирным планом“, – подчеркнул он.
В воскресенье союзники Украины, собравшиеся на саммите, созванном премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в очередной раз выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому.