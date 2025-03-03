Глава МИД Литвы не исключает возможность участия страны в миротворческой операции в Украине

„Важны ответы на вопросы, что это будет за операция, какие задачи будут поставлены перед участвующими в ней сторонами. Как Литва могла бы внести свой вклад именно тем, что у нас есть, и как будет выглядеть планирование в целом на случай возможных кризисных ситуаций или возможного участия в вооруженном конфликте. Пока эти ответы не будут получены, пока не станет ясно, кто из великих держав (…) участвует и каковы планы по поддержке этой операции – тогда было бы поспешным решением говорить, что Литва будет с тем и с этим“, – заявил глава литовской дипломатии.