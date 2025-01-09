2025.01.09 15:39

Глава МИД Литвы: настоящих выборов в Беларуси не будет ни в январе, ни в обозримом будущем

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Министр иностранных дел Кястутис Будрис утверждает, что постановочное мероприятие, которое пройдет в Беларуси в январе, нельзя назвать выборами. По его словам, это будет лишь попыткой режима Александра Лукашенко продемонстрировать всему миру, что он может наказать любого, кто выступит против его воли.

„Этот фарс, повторяющееся мероприятие, которое произойдет 26 января, не будет иметь ничего общего с выборами, поскольку коррумпированный режим просто показывает миру, как он может наказать любого, кто выступает против его воли. И эта тенденция началась гораздо раньше 2020 года“, - сказал К. Будрис на пресс-конференции в Латвии.

„Честно говоря, никаких выборов в Беларуси не будет ни в январе, ни в обозримом будущем“, - подчеркнул министр.

Выборы президента Беларуси состоятся 26 января. Не ожидается, что нынешний авторитарный президент А. Лукашенко их проиграет.

70-летний А. Лукашенко, которого называют „последним диктатором Европы“, является убежденным сторонником президента России Владимира Путина и вторжения Москвы в Украину.

Переизбрание А. Лукашенко на шестой срок в 2020 году вызвало беспрецедентные протесты. Оппозиция и Запад обвинили его в фальсификации выборов и лишении победы соперницы С. Тихановской. Репрессии против протестующих и оппонентов, поддерживаемые Путиным, привели к тюремному заключению нескольких тысяч человек.

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