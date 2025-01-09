Глава МИД Литвы: настоящих выборов в Беларуси не будет ни в январе, ни в обозримом будущем

„Этот фарс, повторяющееся мероприятие, которое произойдет 26 января, не будет иметь ничего общего с выборами, поскольку коррумпированный режим просто показывает миру, как он может наказать любого, кто выступает против его воли. И эта тенденция началась гораздо раньше 2020 года“, - сказал К. Будрис на пресс-конференции в Латвии.