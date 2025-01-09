Глава МИД Литвы: настоящих выборов в Беларуси не будет ни в январе, ни в обозримом будущем

„Этот фарс, повторяющееся мероприятие, которое произойдет 26 января, не будет иметь ничего общего с выборами, поскольку коррумпированный режим просто показывает миру, как он может наказать любого, кто выступает против его воли. И эта тенденция началась гораздо раньше 2020 года“, - сказал К. Будрис на пресс-конференции в Латвии.
„Честно говоря, никаких выборов в Беларуси не будет ни в январе, ни в обозримом будущем“, - подчеркнул министр.
Выборы президента Беларуси состоятся 26 января. Не ожидается, что нынешний авторитарный президент А. Лукашенко их проиграет.
70-летний А. Лукашенко, которого называют „последним диктатором Европы“, является убежденным сторонником президента России Владимира Путина и вторжения Москвы в Украину.
Переизбрание А. Лукашенко на шестой срок в 2020 году вызвало беспрецедентные протесты. Оппозиция и Запад обвинили его в фальсификации выборов и лишении победы соперницы С. Тихановской. Репрессии против протестующих и оппонентов, поддерживаемые Путиным, привели к тюремному заключению нескольких тысяч человек.