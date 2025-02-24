Глава МИД Литвы: нам хотелось более амбициозного 16 пакета санкций против России

„Нам хотелось более амбициозного содержания и условий в 16-м пакете санкций. Также начинаем сразу готовиться к следующим пакетам санкций. Но видя, что происходит вокруг нас, мы должны быть реалистами. Что мы делали раньше, так это согласовывали санкции в формате G7 и с США. Если наше партнерство пошатнется в теме санкций, Европейскому союзу будет еще сложнее сохранить единство“, – заявил К. Будрис журналистам в Брюсселе в понедельник.