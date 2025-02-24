2025.02.24 14:43

Глава МИД Литвы: нам хотелось более амбициозного 16 пакета санкций против России

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

16-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России оказался не таким амбициозным, как ожидала Литва, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис. Однако, по его словам, даже несмотря на уже готовящиеся дальнейшие ограничения, в процессе обсуждения могут возникнуть сложности с сохранением единой позиции ЕС.

„Нам хотелось более амбициозного содержания и условий в 16-м пакете санкций. Также начинаем сразу готовиться к следующим пакетам санкций. Но видя, что происходит вокруг нас, мы должны быть реалистами. Что мы делали раньше, так это согласовывали санкции в формате G7 и с США. Если наше партнерство пошатнется в теме санкций, Европейскому союзу будет еще сложнее сохранить единство“, – заявил К. Будрис журналистам в Брюсселе в понедельник.

Министр также заявил, что ЕС должен к марту решить, что будет делать с замороженными средствами ЦБ РФ на сумму более чем 200 млрд евро.

„Мы склонны продвигать этот процесс вперед, потому что таким образом у нас будут ресурсы для поддержки Украины и рычаги воздействия на Россию. Понятия не имею, почему мы здесь застряли“, — сказал он.

„Думаю, что март — это крайний срок для принятия решения. Потому что после этого мы опоздаем. (...) В ближайшие недели необходимо расставить точки“, – добавил он.

К. Будрис подчеркнул, что, несмотря на то что ряд стран ЕС видит юридические или экономические риски в изъятии этих средств, существуют альтернативные модели, например, выделение части этих денег Украине в качестве кредита.

„И большая сумма денег, более 200 млрд евро, и инструменты на нашей стороне. Именно поэтому нам нужно разговаривать с нашими партнерами, мы это будем делать. Есть юридические аргументы, различные политические, экономические и финансовые риски, макроэкономические последствия. Мы этого не отрицаем, да, все это есть, но давайте выложим это на стол и посмотрим, как смягчаем эти риски. Но принципиальных препятствий нет“, – считает он.

С 2022 года, когда Кремль начал вторжение в Украину, ЕС заморозил около 235 млрд долларов средств российского ЦБ – большую часть российских активов, иммобилизованных по всему миру. Около 90 проц. средства ЕС хранится в международной депозитной организации Euroclear в Бельгии.

В минувшую среду страны ЕС согласовали очередной пакет санкций. После его вступления в силу в понедельник, еще 13 банков будут исключены из платежной системы Swift. Кроме того, восемь российских СМИ лишатся лицензий на вещание в ЕС.

Также вводится широкий запрет на ввоз российского алюминия и алюминиевых сплавов, будет запрещен экспорт устройств, которые могут использоваться для управления боевыми дронами.

Кроме того, планируется ужесточить действия против так называемого российского теневого флота. Санкционные правила изменены таким образом, чтобы в будущем санкционные меры могли применяться также к капитанам и владельцам судов.

Капитаны и владельцы судов, попадающие под санкции ЕС, не смогут въезжать в ЕС. Кроме того, будут заморожены их активы, находящиеся в странах Сообщества. По мнению председательствующей в ЕС Польши, целью является прежде всего сдерживание. Капитанам пока не грозит наказание, так как бросать якоря в международных водах не запрещено.

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