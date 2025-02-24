Глава МИД Литвы: нам хотелось более амбициозного 16 пакета санкций против России

„Нам хотелось более амбициозного содержания и условий в 16-м пакете санкций. Также начинаем сразу готовиться к следующим пакетам санкций. Но видя, что происходит вокруг нас, мы должны быть реалистами. Что мы делали раньше, так это согласовывали санкции в формате G7 и с США. Если наше партнерство пошатнется в теме санкций, Европейскому союзу будет еще сложнее сохранить единство“, – заявил К. Будрис журналистам в Брюсселе в понедельник.
Министр также заявил, что ЕС должен к марту решить, что будет делать с замороженными средствами ЦБ РФ на сумму более чем 200 млрд евро.
„Мы склонны продвигать этот процесс вперед, потому что таким образом у нас будут ресурсы для поддержки Украины и рычаги воздействия на Россию. Понятия не имею, почему мы здесь застряли“, — сказал он.
„Думаю, что март — это крайний срок для принятия решения. Потому что после этого мы опоздаем. (...) В ближайшие недели необходимо расставить точки“, – добавил он.
К. Будрис подчеркнул, что, несмотря на то что ряд стран ЕС видит юридические или экономические риски в изъятии этих средств, существуют альтернативные модели, например, выделение части этих денег Украине в качестве кредита.
„И большая сумма денег, более 200 млрд евро, и инструменты на нашей стороне. Именно поэтому нам нужно разговаривать с нашими партнерами, мы это будем делать. Есть юридические аргументы, различные политические, экономические и финансовые риски, макроэкономические последствия. Мы этого не отрицаем, да, все это есть, но давайте выложим это на стол и посмотрим, как смягчаем эти риски. Но принципиальных препятствий нет“, – считает он.
С 2022 года, когда Кремль начал вторжение в Украину, ЕС заморозил около 235 млрд долларов средств российского ЦБ – большую часть российских активов, иммобилизованных по всему миру. Около 90 проц. средства ЕС хранится в международной депозитной организации Euroclear в Бельгии.
В минувшую среду страны ЕС согласовали очередной пакет санкций. После его вступления в силу в понедельник, еще 13 банков будут исключены из платежной системы Swift. Кроме того, восемь российских СМИ лишатся лицензий на вещание в ЕС.
Также вводится широкий запрет на ввоз российского алюминия и алюминиевых сплавов, будет запрещен экспорт устройств, которые могут использоваться для управления боевыми дронами.
Кроме того, планируется ужесточить действия против так называемого российского теневого флота. Санкционные правила изменены таким образом, чтобы в будущем санкционные меры могли применяться также к капитанам и владельцам судов.
Капитаны и владельцы судов, попадающие под санкции ЕС, не смогут въезжать в ЕС. Кроме того, будут заморожены их активы, находящиеся в странах Сообщества. По мнению председательствующей в ЕС Польши, целью является прежде всего сдерживание. Капитанам пока не грозит наказание, так как бросать якоря в международных водах не запрещено.