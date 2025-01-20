2025.01.20 17:18

Глава МИД Литвы надеется на преемственность во внешней и безопасности политике США с приходом Трампа

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В понедельник начинается новый срок полномочий Дональда Трампа, Литва ожидает преемственности во внешней политике и политике безопасности США, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

„Литва ожидает от Соединенных Штатов максимальной преемственности во внешней политике и политике безопасности, укрепления трансатлантических связей и, конечно, большего внимания к вопросам безопасности во всех действиях США в нашем регионе. Мы надеемся на конструктивные отношения“, - сказал К. Будрис во время своего визита в Берлин в понедельник.

Министр также отметил, что главным интересом Литвы после того, как Трамп станет президентом, по-прежнему будет расширение присутствия США в регионе.

„Мы ожидаем твердых известий и решений касательно вопросов, которые также жизненно важны для нас – это война против Украины, дальнейшее расформирование ревизионистских авторитарных сил – Китая, Ирана, Северной Кореи и России. И здесь мы надеемся на сотрудничество“, - подчеркнул глава литовской дипломатии.

В понедельник Трамп будет приведен к присяге и станет 47-м президентом Соединенных Штатов. 20-я поправка к Конституции США гласит, что срок полномочий действующего президента Джо Байдена заканчивается в полдень 20 января. Сразу после этого новый президент принимает присягу и приступает к исполнению обязанностей главы государства.

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