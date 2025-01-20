Глава МИД Литвы надеется на преемственность во внешней и безопасности политике США с приходом Трампа

„Литва ожидает от Соединенных Штатов максимальной преемственности во внешней политике и политике безопасности, укрепления трансатлантических связей и, конечно, большего внимания к вопросам безопасности во всех действиях США в нашем регионе. Мы надеемся на конструктивные отношения“, - сказал К. Будрис во время своего визита в Берлин в понедельник.
Министр также отметил, что главным интересом Литвы после того, как Трамп станет президентом, по-прежнему будет расширение присутствия США в регионе.
„Мы ожидаем твердых известий и решений касательно вопросов, которые также жизненно важны для нас – это война против Украины, дальнейшее расформирование ревизионистских авторитарных сил – Китая, Ирана, Северной Кореи и России. И здесь мы надеемся на сотрудничество“, - подчеркнул глава литовской дипломатии.
В понедельник Трамп будет приведен к присяге и станет 47-м президентом Соединенных Штатов. 20-я поправка к Конституции США гласит, что срок полномочий действующего президента Джо Байдена заканчивается в полдень 20 января. Сразу после этого новый президент принимает присягу и приступает к исполнению обязанностей главы государства.