Глава МИД Литвы надеется на преемственность во внешней и безопасности политике США с приходом Трампа

„Литва ожидает от Соединенных Штатов максимальной преемственности во внешней политике и политике безопасности, укрепления трансатлантических связей и, конечно, большего внимания к вопросам безопасности во всех действиях США в нашем регионе. Мы надеемся на конструктивные отношения“, - сказал К. Будрис во время своего визита в Берлин в понедельник.

Министр также отметил, что главным интересом Литвы после того, как Трамп станет президентом, по-прежнему будет расширение присутствия США в регионе.