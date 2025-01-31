2025.01.31 11:25

Глава МИД Литвы на встрече с послом Украины: безопасность Европы зависит от нашей общей приверженности

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Кястутис Будрис встретился с завершающим срок послом Украины в Литве Петром Бештой
Кястутис Будрис встретился с завершающим срок послом Украины в Литве Петром Бештой
ФОТО: urm.lt

В четверг министр иностранных дел Кястутис Будрис встретился с завершающим срок послом Украины в Литве Петром Бештой и подтвердил свою приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений и совместной работе для обеспечения победы Украины.

„Мы должны стремиться к миру, не только останавливая войну, но и останавливая российскую агрессию. Для этого нам необходимо продолжать укреплять Украину. Поспешное перемирие не поможет достичь прочного мира, а лишь подтолкнет Россию к дальнейшим действиям. Самой надежной гарантией безопасности Украины и средством достижения долгосрочного мира является членство Украины в НАТО“, - подчеркнул К. Будрис.

На встрече обсуждались ситуация на фронте, приоритеты военно-политической помощи Украине, поддержка украинского энергетического сектора, а также процесс вступления Украины в ЕС. Министр К. Будрис отметил, что Литва продолжит поддерживать Украину в этом процессе.

„С приближением печальной годовщины – трех лет с начала войны с Россией – мы должны осознать: Европа должна взять на себя большую ответственность – будущее Украины и безопасность Европы зависят от нашей общей приверженности“, - подчеркнул К. Будрис.

Министр отметил, что увеличение военной поддержки Украины и инвестиций в оборонную промышленность также остаются приоритетными задачами.

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