Глава МИД Литвы на встрече с послом Украины: безопасность Европы зависит от нашей общей приверженности

„Мы должны стремиться к миру, не только останавливая войну, но и останавливая российскую агрессию. Для этого нам необходимо продолжать укреплять Украину. Поспешное перемирие не поможет достичь прочного мира, а лишь подтолкнет Россию к дальнейшим действиям. Самой надежной гарантией безопасности Украины и средством достижения долгосрочного мира является членство Украины в НАТО“, - подчеркнул К. Будрис.

На встрече обсуждались ситуация на фронте, приоритеты военно-политической помощи Украине, поддержка украинского энергетического сектора, а также процесс вступления Украины в ЕС. Министр К. Будрис отметил, что Литва продолжит поддерживать Украину в этом процессе.