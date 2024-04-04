Глава МИД Литвы на встрече НАТО: мы должны договориться о долгосрочной поддержке Украины и о стратегии по сдерживанию России

 
ELTA
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ФОТО: URM nuotr.

В среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"В Альянсе, прежде всего, мы должны договориться о долгосрочной поддержке Украины, ее пути в НАТО и о стратегии по сдерживанию России", – заявил на встрече глава литовской дипломатии.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), в ходе встречи министры обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, пути институционализации координирования поддержки Украины, угрозу, исходящую от России, вызовы Южного соседства и Сотрудничество НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также встретились со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Министры обсудили усиление обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО и подготовку к саммиту в Вашингтоне.

"Атмосфера встречи в Вашингтоне будет определяться не только нашими намерениями или тем, как мы будем о них сообщать, но и тем, что будет происходить на фронте в это время, что будет согласовано о начале переговоров о членстве Украины в ЕС и другие факторы", – сказал в ходе встречи Г. Ландсбергис.

В четверг в Брюсселе пройдет заседание Совета НАТО–Украина, в ходе которого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представит самые насущные потребности в сфере обороны.

Г. Ландсбергис также примет участие во встрече министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8) и церемонии по случаю 75-летия создания НАТО.

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