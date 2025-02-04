Глава МИД Литвы на форуме Костюшко: демократическая Беларусь важна для региональной безопасности

„Место Беларуси в Европе, но, чтобы вернуться на европейский путь, страна должна освободиться как от объятий диктатора Лукашенко, так и от российского влияния. Мы должны помочь демократическим силам Беларуси на этом пути, потому что демократическая Беларусь важна для безопасности как Литвы, так и всего региона“, – заявил министр на форуме Костюшко в Польше.