2025.02.04 14:05

Глава МИД Литвы на форуме Костюшко: демократическая Беларусь важна для региональной безопасности

 
ru.DELFI.lt
ELTA
К. Будрис на форуме Костюшко
К. Будрис на форуме Костюшко
ФОТО: urm.lt

Беларусь может стать частью Европы после освобождения от влияния диктатора Александра Лукашенко и России, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

„Место Беларуси в Европе, но, чтобы вернуться на европейский путь, страна должна освободиться как от объятий диктатора Лукашенко, так и от российского влияния. Мы должны помочь демократическим силам Беларуси на этом пути, потому что демократическая Беларусь важна для безопасности как Литвы, так и всего региона“, – заявил министр на форуме Костюшко в Польше.

В ходе мероприятия министр также отметил, что важно продолжать поддерживать демократические силы Беларуси, способствовать сохранению белорусского языка и культуры, усиливать давление на режим Лукашенко и способствовать более тесным связям демократической Беларуси с Европой.

Глава литовской дипломатии во вторник участвует в Международном форуме Костюшко в Польше.

В этом году на нем обсуждаются перспективы демократического движения в Беларуси, ситуация с правами человека в стране и роль международного сообщества в поддержке демократических процессов.

В форуме также принимают участие лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, другие представители белорусских демократических сил, гражданского общества и независимых СМИ.

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