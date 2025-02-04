Глава МИД Литвы на форуме Костюшко: демократическая Беларусь важна для региональной безопасности

„Место Беларуси в Европе, но, чтобы вернуться на европейский путь, страна должна освободиться как от объятий диктатора Лукашенко, так и от российского влияния. Мы должны помочь демократическим силам Беларуси на этом пути, потому что демократическая Беларусь важна для безопасности как Литвы, так и всего региона“, – заявил министр на форуме Костюшко в Польше.
В ходе мероприятия министр также отметил, что важно продолжать поддерживать демократические силы Беларуси, способствовать сохранению белорусского языка и культуры, усиливать давление на режим Лукашенко и способствовать более тесным связям демократической Беларуси с Европой.
Глава литовской дипломатии во вторник участвует в Международном форуме Костюшко в Польше.
В этом году на нем обсуждаются перспективы демократического движения в Беларуси, ситуация с правами человека в стране и роль международного сообщества в поддержке демократических процессов.
В форуме также принимают участие лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, другие представители белорусских демократических сил, гражданского общества и независимых СМИ.