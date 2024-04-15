Глава МИД Литвы: мы должны незамедлительно усилить санкции против Ирана

Как сообщалось ранее, Литва осудила нападение Ирана на Израиль в минувшие выходные. Действия Тегерана осуждаются многими западными странами, включая Германию, Великобританию и Францию.

"Мы должны незамедлительно усилить санкции против Ирана за его дестабилизирующее поведение в регионе и поддержку российской агрессии против Украины", – призвал он.

"Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, осудив беспрецедентное нападение Ирана на Израиль. Дальнейшая эскалация и ее распространение будут иметь катастрофические последствия как для ближневосточного региона, так и для Украины, защищающейся от российской агрессии. Однако очевидно, что Иран , как и Россия, воодушевлен нерешительностью Запада", – заявил Г. Ландсбергис в понедельник после двусторонней встречи с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

"На встрече мы уделили большое внимание вопросу военной поддержки Украины. Украина сталкивается с огромным давлением на фронте войны, поскольку Россия с новой силой разрушает критически важную инфраструктуру Украины. В Украине особенно ощущается нехватка боеприпасов и средств ПВО ", – заявил Г. Ландсбергис.

"Сегодня мы говорили о поддержке Украины, которая борется с российской агрессией. Речь также идет о том, как защитить наш союз от непосредственной угрозы у наших границ", — заявила журналистам Х. Брюинс Слот.

В ходе двусторонней встречи, состоявшейся в понедельник, политики также обсудили ситуацию в Украине, дальнейшие возможности содействия поддержке Киева.

Голландский министр убеждена, что ситуация на Ближнем Востоке не отвлечет внимание международного сообщества от Украины

Иран неоднократно угрожал нанести удар по Израилю в отместку за кровавое нападение 1 апреля на его консульство в Дамаске.

Х. Брюинс Слот убеждена в том, что непростая ситуация на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание международного сообщества от происходящего в Украине.

"Я убеждена, что битва, которую ведут украинцы против России, важна для безопасности и стабильности Европы", – заявила Х. Брюинс Слот.

"Если мы не поддержим Украину, если они не выиграют войну – в конце концов, мы потеряем все", – заверила она, подчеркнув, что, если Россия добьется победы в Украине, В. Путину этого будет недостаточно. "Украина должна быть на вершине наших приоритетов", – подчеркнула министр иностранных дел Нидерландов.