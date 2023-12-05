Глава МИД Литвы: из-за нехватки боеприпасов ситуация в Украине плохая

"Ситуация действительно плохая. Мне больше нечего сказать", – заявил журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

По его словам, Литва сделала все для решения этой проблемы, однако большие страны, подчеркнул министр, еще не использовали все свои возможности.

"Литва со своей стороны сделала практически все возможное. Боеприпасов, которые мы производим сами, министр национальной обороны, наверное, уточнил бы, – поставляется столько, сколько позволяют наши возможности. Взоры обращены на основных промышленных партнеров, у которых есть производственные мощности, но по различным причинам количество боеприпасов поставляется такое, какое поставляется", – сказал Г. Ландсбергис.

В статье влиятельного американского издания Washington Post, опубликованной на этой неделе, говорится, что Южная Корея косвенно передала Украине больше боеприпасов, чем все европейские страны вместе взятые.