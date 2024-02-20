Глава МИД Литвы: из-за недостаточного количества боеприпасов Украина вынуждена отступать

"Из-за недостаточного количества боеприпасов Украина вынуждена отступать. Наконец, Европа также может столкнуться с угрозами, которые проверят силу НАТО. Такое отношение нельзя назвать пессимистическим – это уже реальность", - сказал Г. Ландсбергис, участвуя в понедельник в Брюсселе в заседании Совете ЕС по иностранным делам.

Г. Ландсбергис также подчеркнул, что необходимо как можно скорее принять 13-й пакет санкций против России и приступить к подготовке нового пакета, обеспечивающего предотвращение уклонения от санкций и дальнейшее ограничение возможностей Москвы.

Украинские силы в последнее время сталкиваются с нехваткой боеприпасов и численным превосходством России.