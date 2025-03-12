Глава МИД Литвы: Европа проснулась и берет на себя ответственность за свою безопасность

„Европа проснулась и берет на себя ответственность за свою безопасность. Мы должны немедленно перейти от красивых деклараций к действиям – увеличить расходы на оборону, обеспечить выполнение целей НАТО по потенциалу, инвестировать в возможности оборонной промышленности и увеличить военную поддержку Украины“, - заявил глава дипломатии страны.

„Нашей общей целью должна быть более сильная и безопасная Европа, и это возможно только путем прекращения российской агрессии. Твердая европейская позиция и единый голос жизненно важны сейчас, когда решается будущее нашей безопасности“, - добавил он.