Глава МИД Литвы: Европа проснулась и берет на себя ответственность за свою безопасность

„Европа проснулась и берет на себя ответственность за свою безопасность. Мы должны немедленно перейти от красивых деклараций к действиям – увеличить расходы на оборону, обеспечить выполнение целей НАТО по потенциалу, инвестировать в возможности оборонной промышленности и увеличить военную поддержку Украины“, - заявил глава дипломатии страны.
„Нашей общей целью должна быть более сильная и безопасная Европа, и это возможно только путем прекращения российской агрессии. Твердая европейская позиция и единый голос жизненно важны сейчас, когда решается будущее нашей безопасности“, - добавил он.
Как указывает Министерство иностранных дел (МИД), в ходе форума К. Будрис также принял участие в круглом столе с представителями правительств государств Северо-Балтийского региона (NB8) и Великобритании. В ходе обсуждения он подчеркнул важность сотрудничества этих государств в обеспечении региональной безопасности и достижении прочного и справедливого мира в Украине.
„Аврора“ (Aurora) – форум, который проводится с 2017 года и призван содействовать более тесному сотрудничеству между Великобританией и странами Северной Европы и Балтии. Форум ежегодно объединяет наиболее влиятельных представителей политики, дипломатии, армии, бизнеса, науки и неправительственных организаций из Соединенного Королевства, стран Северо-Балтийского региона для обсуждения важнейших вопросов геополитики, экономики, инноваций, окружающей среды и устойчивого развития.