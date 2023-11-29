Глава МИД Литвы: если Украина не сможет победить - это будет выбор Запада

Выступая в штаб-квартире НАТО, Г. Ландсбергис сделал акцент на поддержке Украины. Он отметил, что у Запада есть вооружение, которое необходимо главкому Залужному для прорыва на фронте, но его не передают Украине, а продают в третьи страны.
"Я знаю, что у нас сейчас есть то оборудование, которое нужно Украине, оно у нас есть. Оно здесь. Оно не используется. Просто, вы знаете, мы отправляем его в третьи страны. Мы продаем его куда-угодно, но мы не отправляем его в Украину, мы можем это сделать", - сказал Ландсбергис.
Также он подтвердил, что идут разговоры о том, что войну можно заморозить. Министр заметил, что тогда придется начать отсчет времени для следующего конфликта: "(,,,) если Украина будет вынуждена остановиться по той или иной причине, потому что она не получает, как сказал начальник Генштаба генерал Залужный , что они не получают достаточно оружия, боеприпасов или технологического прорыва, то это наш выбор. Это наш выбор - не позволить им победить. В ином случае, тогда нам просто придется начать отсчет времени до следующего конфликта".