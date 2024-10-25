Глава МИД Литвы: если Гутерриш решит уйти, мы не будем теми, кто станет его от этого отговаривать

„А. Гутерриш должен признать свою ошибку и взять на себя ответственность за то, что решил не ехать на Мирную конференцию по Украине в Швейцарии, а также сейчас, когда он отправился к разыскиваемому военному преступнику В. Путину и обнимался как с ним, так и с его сообщником А. Лукашенко“, - в письменном комментарии Elta подчеркнул Г. Ландсбергис.

„Гутерриша больше не воспринимают как честного посредника, и если он решит уйти, мы, конечно, не будем теми, кто станет его от этого отговаривать“, - добавил он.