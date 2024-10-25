Глава МИД Литвы: если Гутерриш решит уйти, мы не будем теми, кто станет его от этого отговаривать

„А. Гутерриш должен признать свою ошибку и взять на себя ответственность за то, что решил не ехать на Мирную конференцию по Украине в Швейцарии, а также сейчас, когда он отправился к разыскиваемому военному преступнику В. Путину и обнимался как с ним, так и с его сообщником А. Лукашенко“, - в письменном комментарии Elta подчеркнул Г. Ландсбергис.
„Гутерриша больше не воспринимают как честного посредника, и если он решит уйти, мы, конечно, не будем теми, кто станет его от этого отговаривать“, - добавил он.
ELTA напоминает, что в среду А. Гутерриш прибыл в российский город Казань для участия в саммите БРИКС. Здесь после более чем двухлетнего перерыва состоялась встреча генерального секретаря ООН с В. Путиным. Последний раз они встречались в апреле 2022 года, через несколько недель после вторжения России в Украину.
Визит А. Гутерриша в Казань, встречи с В. Путиным и Александром Лукашенко вызвали критику на международной арене. Визит А. Гутерриша был не понят еще и потому, что в Ливанской конференции в Париже он участвовал только по видеосвязи, он также отсутствовал на Мирной конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии в июне.
В канцелярии генерального секретаря ООН отвергли претензии, заявив, что глава ООН и в прошлом присутствовал на встречах БРИКС. Эта организация якобы настолько значима в международном масштабе, что ее нельзя игнорировать. Кроме того, якобы требования справедливого мира в Украине должны быть повторены и в России.