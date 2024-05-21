Глава МИД Литвы: если Франция возглавит коалицию стран, Литва готова направить военных инструкторов в Украину

"Мы могли бы отправить инструкторов обратно в Украину – инструкторов, которые там уже были. (...) Литва готова примкнуть, например, к возглавляемой Францией коалиции, которая будет обучать солдат в Украине", – заявил Г. Ландсбергис в интервью французскому каналу LCI.

Глава литовской дипломатии также видит потенциал лидерства Парижа по ротационной ПВО в странах Балтии.

"Мы считаем, что французы действительно могли бы занять лидирующую позицию, разместив элементы ПВО в странах Балтии и убедив других союзников управлять ротацией", – сказал министр.