2024.05.21 17:11

Глава МИД Литвы: если Франция возглавит коалицию стран, Литва готова направить военных инструкторов в Украину

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

По утверждению министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, Литва готова направить военных инструкторов в Украину, если Франция возьмет на себя инициативу и возглавит коалицию таких государств-единомышленников.

"Мы могли бы отправить инструкторов обратно в Украину – инструкторов, которые там уже были. (...) Литва готова примкнуть, например, к возглавляемой Францией коалиции, которая будет обучать солдат в Украине", – заявил Г. Ландсбергис в интервью французскому каналу LCI.

Глава литовской дипломатии также видит потенциал лидерства Парижа по ротационной ПВО в странах Балтии.

"Мы считаем, что французы действительно могли бы занять лидирующую позицию, разместив элементы ПВО в странах Балтии и убедив других союзников управлять ротацией", – сказал министр.

На международной арене не утихают дискуссии по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Парижский лидер заявил, что не исключает возможности отправки французских сухопутных войск в Украину. По словам Э. Макрона, каждая страна в будущем сможет самостоятельно принимать решения о вводе войск.

Вскоре после этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не намерен отправлять войска в Украину.

Тем не менее, дебаты среди стран Альянса по поводу возможной отправки войск в Украину продолжаются. Литовские политики приветствовали такую ​​инициативу французского лидера, однако неоднократно отметили, что речь идет лишь об учебных миссиях.

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