Глава МИД Литвы: для сдерживания России может потребоваться отправка сотен тысяч солдат

Реагируя на то, что премьер-министр Великобритании упомянул о возможности отправки войск в Украину для поддержания мира, министр отметил, что вопрос о том, участвовала ли бы Литва в такой инициативе, обсуждался еще на саммите, который прошел во Франции в прошлом году.

„После саммита в Париже год назад, где обсуждались новые возможные формы поддержки Украины, на котором присутствовал президент Республики, а я в то время был в составе его делегации, мы также говорили о возможной отправке солдат. И тогда Литва сказала, что мы не исключаем такого варианта, и сейчас мы его не исключаем. Однако нам нужно идти и планировать, а затем говорить о конкретных вещах, потому что поддержание мира и обеспечение мира в рамках того или иного мандата – это разные вещи“, - сказал К. Будрис телеканалу LNK.