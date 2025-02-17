Глава МИД Литвы: для сдерживания России может потребоваться отправка сотен тысяч солдат

Реагируя на то, что премьер-министр Великобритании упомянул о возможности отправки войск в Украину для поддержания мира, министр отметил, что вопрос о том, участвовала ли бы Литва в такой инициативе, обсуждался еще на саммите, который прошел во Франции в прошлом году.
„После саммита в Париже год назад, где обсуждались новые возможные формы поддержки Украины, на котором присутствовал президент Республики, а я в то время был в составе его делегации, мы также говорили о возможной отправке солдат. И тогда Литва сказала, что мы не исключаем такого варианта, и сейчас мы его не исключаем. Однако нам нужно идти и планировать, а затем говорить о конкретных вещах, потому что поддержание мира и обеспечение мира в рамках того или иного мандата – это разные вещи“, - сказал К. Будрис телеканалу LNK.
По его словам, даже если переговоры между Россией и Украиной состоятся, необходимо принять жесткие решения, чтобы не допустить российской агрессии в будущем, и одним из них является отправка войск из европейских стран на территорию Украины.
„Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат“, - заявил министр, добавив, что тот факт, что европейские страны наконец-то обсуждают это вслух, является достижением.
Говоря о возможном мире или перемирии, К. Будрис заявил, что не верит в то, что Россия будет соблюдать соглашение.
„Я не верю, что Россия будет соблюдать соглашение, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с введением мира, которое она соблюдала. Она найдет причины, почему то или иное плохо. В конце концов, эта война возобновилась в 2022 году из-за того, что Россия нарушила Второе минское соглашение“, - подчеркнул он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить войска в Украину для поддержания мира. Такая возможность также поднималась в преддверии встречи европейских лидеров, запланированной на понедельник в Париже, где будут обсуждаться планы президента США Дональда Трампа „очень скоро“ начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине, оставляя Киев и Европу в стороне.