Глава МИД Литвы: для меня было бы честью работать еврокомиссаром, но я продолжу служить своей стране иначе

„Для меня было бы честью работать в качестве еврокомиссара, но я продолжу служить своей стране, помогать Украине и бороться за будущее Европы другим образом. Благодарю всех за поддержку и проявленную любовь к моему делу и к Литве“, - написал в Твиттере Г. Ландсбергис.
Министр иностранных дел Г. Ландсбергис сообщил в пятницу ELTA, что получил информацию о том, что президент Гитанас Науседа не одобрит его кандидатуру на пост еврокомиссара. Поэтому, по мнению лидера консерваторов, премьер-министру Ингриде Шимоните при поиске кандидата в Европейскую комиссию (ЕК) следует поискать другие имена. „Прежде всего, я благодарен за поддержку и за то, что меня представила премьер-министр, а также за то, что, как мне известно, г-жа Урсула фон дер Ляйен (президент ЕК – ELTA) выразила мне поддержку. Об этом публично заявил и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Это действительно важно, и я это очень ценю. Понимая, что это никоим образом не приемлемо и неважно для одного учреждения или даже руководителя учреждения, я считаю, что необходимо искать другой вариант“, - заявил Г. Ландсбергис ELTA в пятницу вечером.
Хотя ранее было заявлено, что кандидатура г-на Ландсбергиса официально не была представлена президенту, сам г-н Ландсбергис утверждает, что имеющаяся информация позволяет говорить о том, что процесс обсуждения его кандидатуры состоялся. Лидер консерваторов утверждает, что знаком с информацией, которая позволяет сделать вывод, что президент, одобрение которого необходимо при назначении литовского кандидата в еврокомиссары, однозначно не одобрит его кандидатуру. „Те формулировки, которые мне передали по поводу разговоров, имевших место в ходе дискуссий или представлений, позволяют предположить, что президентуру не заботило, какие портфели будут у Литвы. Их самым главным приоритетом было то, чтобы ни один портфель не достался одному человеку“, - сказал министр.
ELTA напоминает, что долгое время неофициально сообщалось, что на эту должность в Брюсселе претендует министр иностранных дел Г. Ландсбергис. Большая часть партии консерваторов также открыто выразили свою поддержку этой потенциальной кандидатуре.
Однако сам министр долгое время публично не выражал такого намерения.
Президент Г.Науседа, одобрение которого необходимо для делегирования представителя Литвы в ЕК, неоднократно давал понять, что не склонен поддерживать кандидатуру Г.Ландсбергиса. Он заявил, что видит лучших кандидатов, чем Г. Ландсбергис. Кроме того, глава страны заявил, что Вильнюсу следует заниматься портфелями, связанными с экономической сферой. Советник президента Фредерикас Янсонас заметил, что на такой портфель ЕК могут претендовать как сама премьер-министр, так и министр финансов Гинтаре Скайсте. В Сейме также не было недостатка в скептицизме при оценке шансов Г. Ландсбергиса стать еврокомиссаром. Не только оппозиция, но и представители правящего большинства публично заявили, что не поддерживают эту кандидатуру.
Кандидатуру еврокомиссара выдвигает правительство после согласования позиции с президентом и Сеймом.