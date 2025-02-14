Глава МИД Литвы: давайте себя не обманывать, что Путин стремится к миру

„Кремль следует уже проверенной тактике – требовать то, что им не принадлежит. Это действует до тех пор, пока мы позволяем этому действовать“, – написал К. Будрис в социальной сети Х.
По его словам, наихудший ответ на подобные требования – это не противостоять планам и желанию России получить больше территорий и политических дивидендов.
„Уступки агрессору будут иметь катастрофические последствия“, – заявил К. Будрис.
„Единственный правильный ответ на агрессию России – это ее полная изоляция, жесткие санкции, ответственность за международные преступления и репарации“, – заявил он, отметив, что единственный способ сделать это – это совместное сотрудничество Украины, Европы и США.
После возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США не утихают споры о том, как может измениться ситуация с безопасностью в Европе и Украине. В среду лидер Белого дома и президент России Владимир Путин договорились немедленно начать переговоры о прекращении войны в Украине.Кроме того, Д. Трамп сообщил, что его встреча с президентом России по вопросу окончания войны в Украине может состояться в Саудовской Аравии. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о состоявшейся в среду беседе с Д. Трампом, в ходе которой два лидера обсуждали, как положить конец почти трехлетнему крупномасштабному вторжению.
В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет заявил, что амбиции Киева по вступлению в НАТО нереалистичны. П. Хегсет также отметил, что маловероятно, что Украина сможет вернуть себе территорию, которую она потеряла с 2014 года, и исключил отправку американских войск или миссии НАТО в Украину для обеспечения соблюдения какого-либо мирного соглашения.