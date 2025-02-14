Глава МИД Литвы: давайте себя не обманывать, что Путин стремится к миру

„Кремль следует уже проверенной тактике – требовать то, что им не принадлежит. Это действует до тех пор, пока мы позволяем этому действовать“, – написал К. Будрис в социальной сети Х.

По его словам, наихудший ответ на подобные требования – это не противостоять планам и желанию России получить больше территорий и политических дивидендов.

„Уступки агрессору будут иметь катастрофические последствия“, – заявил К. Будрис.

„Единственный правильный ответ на агрессию России – это ее полная изоляция, жесткие санкции, ответственность за международные преступления и репарации“, – заявил он, отметив, что единственный способ сделать это – это совместное сотрудничество Украины, Европы и США.