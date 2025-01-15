Глава МИД Литвы: членство Украины в НАТО должно быть общей стратегической целью Запада

„Кто первым отступит – Россия, экономика которой рушится под давлением санкций, или мы, Запад, поддадимся искушению быстрого, но неустойчивого мирного договора? Запад должен противостоять этому искушению и обеспечить сохранение сильных позиций Украины. Членство Украины в НАТО должно быть общей стратегической целью Запада, поскольку это обеспечит безопасное и стабильное будущее для Европы“, - цитируется в сообщении министр.

Глава литовской дипломатии подчеркнул, что Литва будет и впредь добиваться ужесточения санкций против России и ее пособников, направленных на то, чтобы остановить российскую военную машину и удержать Россию от злонамеренных действий по соседству с нами и в наших собственных странах.