Глава МИД Литвы: членство Украины в НАТО должно быть общей стратегической целью Запада

По словам К. Будриса, в 2025 году Литва продолжит твердо следовать своим главным целям – укреплению безопасности и обороны, победе Украины над российской агрессией и укреплению евроатлантических связей.
Глава литовской дипломатии подчеркнул, что усилия Литвы и впредь будут направлены на укрепление европейской системы безопасности и развитие глобального партнерства, особенно в регионах Индийского и Тихого океана. По словам министра, Литва будет активно действовать в форматах НАТО, ЕС и стран Северной Европы и Балтии (NB8), указывает МИД.
Министр иностранных дел подчеркнул, что этот год станет решающим в войне России против Украины, и Западу важно продемонстрировать долгосрочную приверженность поддержке Украины.
„Кто первым отступит – Россия, экономика которой рушится под давлением санкций, или мы, Запад, поддадимся искушению быстрого, но неустойчивого мирного договора? Запад должен противостоять этому искушению и обеспечить сохранение сильных позиций Украины. Членство Украины в НАТО должно быть общей стратегической целью Запада, поскольку это обеспечит безопасное и стабильное будущее для Европы“, - цитируется в сообщении министр.
Глава литовской дипломатии подчеркнул, что Литва будет и впредь добиваться ужесточения санкций против России и ее пособников, направленных на то, чтобы остановить российскую военную машину и удержать Россию от злонамеренных действий по соседству с нами и в наших собственных странах.