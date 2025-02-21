2025.02.21 15:48

Глава МИД Литвы: аргументы Венгрии относительно блокирования поддержки Украины – смехотворны

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В связи с предложением министра иностранных дел Венгрии смягчить санкции против России и заблокировать предложение о военной помощи Украине министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис надеется, что страна во главе с Виктором Орбаном изменит свою позицию. По его словам, аргументы, представленные Венгрией в пользу блокирования военной поддержки, смехотворны.

„Мы постоянно видим как блокирование, так и препятствование принятию совместных решений о санкциях или поддержке Украины со стороны одного государства. Я очень надеюсь, что Венгрия снимет ограничения, и мы наконец сможем передать Украине 6,6 млрд евро военной помощи“, - заявил К. Будрис журналистам в пятницу.

„Это постоянный процесс, а аргументы – смехотворны“, - добавил он.

В пятницу утром стало известно, что Венгрия блокирует предложение о новом пакете военной помощи Европейского союза (ЕС) для Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в социальной сети X, что цель инициативы верховного представителя ЕС по внешней политике Кайи Каллас – укрепить позиции Киева на переговорах вместо того, чтобы оказать давление с целью заключения мира. По словам П. Сийярто, Венгрия не согласится на использование денег европейских налогоплательщиков для продолжения войны.

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