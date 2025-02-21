Глава МИД Литвы: аргументы Венгрии относительно блокирования поддержки Украины – смехотворны

„Мы постоянно видим как блокирование, так и препятствование принятию совместных решений о санкциях или поддержке Украины со стороны одного государства. Я очень надеюсь, что Венгрия снимет ограничения, и мы наконец сможем передать Украине 6,6 млрд евро военной помощи“, - заявил К. Будрис журналистам в пятницу.

„Это постоянный процесс, а аргументы – смехотворны“, - добавил он.

В пятницу утром стало известно, что Венгрия блокирует предложение о новом пакете военной помощи Европейского союза (ЕС) для Украины.