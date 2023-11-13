Глава МИД Литвы: 12-ый пакет санкций ЕС против России амбициозный, поэтому затрудняет обсуждения

"Пока что пакет достаточно амбициозен, насколько мы видели пакет раньше, он включает в себя как отдельные санкции, секторы, так и отдельные компании. Он охватывает ряд областей, и я как всегда рад, что Литва внесла большой вклад в подготовку этого пакета. Но поскольку он более амбициозен, чем предыдущие, поэтому и обсуждения более сложные", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.
"На мой взгляд, основная причина, по которой мы до сих пор не видим его на столе – из-за обсуждений. Хочу надеяться, что с сохранением нынешнего объема, он в том виде и должен быть представлен. Однако политические обсуждения обязательно начнутся", – утверждал он.
Г. Ландсбергис заверил, что обсуждения санкций против Москвы "прошли неплохо", тем не менее сложно найти рациональные аргументы между странами с разными точками зрения.
"Пока на практическом уровне обсуждения прошли неплохо, как и всегда (...) Редко, когда обсуждение ведется на языке аргументов, это – идеологическая дискуссия, которая сводится к тому, выступает ли одна сторона за победу Украины, а другая – нет. Найти какие-то рациональные аргументы было бы сложно, но до этого нам удавалось прийти к согласию", – сказал министр.
EС готовит двенадцатый пакет санкций против России. Несколько высокопоставленных чиновников Сообщества в конце октября в Брюсселе заявили, что, среди прочего, планируется ограничить торговлю алмазами из России.