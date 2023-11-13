Глава МИД Литвы: 12-ый пакет санкций ЕС против России амбициозный, поэтому затрудняет обсуждения

"Пока что пакет достаточно амбициозен, насколько мы видели пакет раньше, он включает в себя как отдельные санкции, секторы, так и отдельные компании. Он охватывает ряд областей, и я как всегда рад, что Литва внесла большой вклад в подготовку этого пакета. Но поскольку он более амбициозен, чем предыдущие, поэтому и обсуждения более сложные", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"На мой взгляд, основная причина, по которой мы до сих пор не видим его на столе – из-за обсуждений. Хочу надеяться, что с сохранением нынешнего объема, он в том виде и должен быть представлен. Однако политические обсуждения обязательно начнутся", – утверждал он.

Г. Ландсбергис заверил, что обсуждения санкций против Москвы "прошли неплохо", тем не менее сложно найти рациональные аргументы между странами с разными точками зрения.