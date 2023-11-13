Глава МИД Литвы: 12-ый пакет санкций ЕС против России амбициозный, поэтому затрудняет обсуждения

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Audrius Gavėnas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что готовящийся 12-й пакет санкций Евросоюза против России "достаточно амбициозен" и затрагивает многие направления, поэтому, по его словам, это затрудняет дискуссии и основная причина, почему пакет "не на столе". Однако глава литовской дипломатии надеется на то, что удастся сохранить намеченные объемы пакета санкций.

"Пока что пакет достаточно амбициозен, насколько мы видели пакет раньше, он включает в себя как отдельные санкции, секторы, так и отдельные компании. Он охватывает ряд областей, и я как всегда рад, что Литва внесла большой вклад в подготовку этого пакета. Но поскольку он более амбициозен, чем предыдущие, поэтому и обсуждения более сложные", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"На мой взгляд, основная причина, по которой мы до сих пор не видим его на столе – из-за обсуждений. Хочу надеяться, что с сохранением нынешнего объема, он в том виде и должен быть представлен. Однако политические обсуждения обязательно начнутся", – утверждал он.

Г. Ландсбергис заверил, что обсуждения санкций против Москвы "прошли неплохо", тем не менее сложно найти рациональные аргументы между странами с разными точками зрения.

"Пока на практическом уровне обсуждения прошли неплохо, как и всегда (...) Редко, когда обсуждение ведется на языке аргументов, это – идеологическая дискуссия, которая сводится к тому, выступает ли одна сторона за победу Украины, а другая – нет. Найти какие-то рациональные аргументы было бы сложно, но до этого нам удавалось прийти к согласию", – сказал министр.

EС готовит двенадцатый пакет санкций против России. Несколько высокопоставленных чиновников Сообщества в конце октября в Брюсселе заявили, что, среди прочего, планируется ограничить торговлю алмазами из России.

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