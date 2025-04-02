2025.04.02 07:32

Глава МИД: Литва поддержит все международные инициативы и коалиции, которые укрепляют Украину

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Литва присоединится ко всем инициативам по укреплению Украины, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис, находящийся с визитом в Киев.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским министр подчеркнул, что Кремль понимает общение только на языке силы. Поэтому, по его словам, для достижения всеобъемлющего прекращения огня необходимо продолжить и усилить санкции против России, а также другие меры международного давления.

„Только мир, основанный на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины при сохранении всех ее границ, признанных международными договорами, будет справедливым и устойчивым. Литва поддержит все международные инициативы и коалиции, которые укрепляют Украину“, – заявил глава литовской дипломатии в пресс-релизе.

На встрече с Зеленским также обсуждались военная поддержка, инвестиции в оборонную промышленность и реализация важнейших реформ, направленных на вступление Украины в Евросоюзе к 2030 году.

Как сообщалось ранее, Будрис во вторник прибыл с рабочим визитом в Киев, где официально откроет программу поддержки интеграции Украины с ЕС Ukraine2EU, реализуемую Литвой и Данией.

Это уже второй визит Будриса в Украину после вступления в должность министра иностранных дел Литвы. Впервые глава литовской дипломатии посетил Украину с делегацией во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом.

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