Глава МИД: Литва поддержит все международные инициативы и коалиции, которые укрепляют Украину

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским министр подчеркнул, что Кремль понимает общение только на языке силы. Поэтому, по его словам, для достижения всеобъемлющего прекращения огня необходимо продолжить и усилить санкции против России, а также другие меры международного давления.
„Только мир, основанный на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины при сохранении всех ее границ, признанных международными договорами, будет справедливым и устойчивым. Литва поддержит все международные инициативы и коалиции, которые укрепляют Украину“, – заявил глава литовской дипломатии в пресс-релизе.
На встрече с Зеленским также обсуждались военная поддержка, инвестиции в оборонную промышленность и реализация важнейших реформ, направленных на вступление Украины в Евросоюзе к 2030 году.
Как сообщалось ранее, Будрис во вторник прибыл с рабочим визитом в Киев, где официально откроет программу поддержки интеграции Украины с ЕС Ukraine2EU, реализуемую Литвой и Данией.
Это уже второй визит Будриса в Украину после вступления в должность министра иностранных дел Литвы. Впервые глава литовской дипломатии посетил Украину с делегацией во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом.