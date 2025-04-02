Глава МИД: Литва поддержит все международные инициативы и коалиции, которые укрепляют Украину

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским министр подчеркнул, что Кремль понимает общение только на языке силы. Поэтому, по его словам, для достижения всеобъемлющего прекращения огня необходимо продолжить и усилить санкции против России, а также другие меры международного давления.

„Только мир, основанный на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины при сохранении всех ее границ, признанных международными договорами, будет справедливым и устойчивым. Литва поддержит все международные инициативы и коалиции, которые укрепляют Украину“, – заявил глава литовской дипломатии в пресс-релизе.