Глава МИД: Литва обсудит отправку солдат в Украину при прорыве фронта Россией

„Мы обсуждали бы с союзниками и партнерами то, как это выглядит, и мы обсуждали бы с Украиной то, как это выглядит. Хочу напомнить, что после Парижского саммита, когда президент Макрон, пригласивший также президента Литвы, говорил об инициативе расширения своего военного присутствия в Украине в разных формах, Литва не исключала такой возможности“, - сказал министр телеканалу LRT.

„Будет такой вопрос – я не сомневаюсь, что литовский флаг там будет“, - отметил он.

Кроме того, глава дипломатии страны подчеркнул, что это станет возможностью для Соединенных Штатов Америки (США) показать, что Литва не только пользуется предоставленными гарантиями, но и вносит вклад в региональную безопасность.