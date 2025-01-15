Глава МИД: Литва обсудит отправку солдат в Украину при прорыве фронта Россией

„Мы обсуждали бы с союзниками и партнерами то, как это выглядит, и мы обсуждали бы с Украиной то, как это выглядит. Хочу напомнить, что после Парижского саммита, когда президент Макрон, пригласивший также президента Литвы, говорил об инициативе расширения своего военного присутствия в Украине в разных формах, Литва не исключала такой возможности“, - сказал министр телеканалу LRT.
„Будет такой вопрос – я не сомневаюсь, что литовский флаг там будет“, - отметил он.
Кроме того, глава дипломатии страны подчеркнул, что это станет возможностью для Соединенных Штатов Америки (США) показать, что Литва не только пользуется предоставленными гарантиями, но и вносит вклад в региональную безопасность.
„Точно так же нам нужно сейчас говорить о том, что было бы, как это выглядело бы, отталкиваясь от позиции, которая будет очень четкой, конкретной и также будет направлена будущей администрации США – Литва в регионе, в том числе, является дающей безопасность, не только получающей“, - сказал К. Будрис.
„Мы не только просим: дайте нам здесь, разместите у нас и так далее. Мы активно содействуем обеспечению безопасности не только дипломатическими средствами, но и другими способами“, - добавил он.