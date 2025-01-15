2025.01.15 09:45

Глава МИД: Литва обсудит отправку солдат в Украину при прорыве фронта Россией

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Если Россия прорвет фронт и Киев попросит отправить солдат в Украину, Литва это решение будет обсуждать со своими союзниками, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

„Мы обсуждали бы с союзниками и партнерами то, как это выглядит, и мы обсуждали бы с Украиной то, как это выглядит. Хочу напомнить, что после Парижского саммита, когда президент Макрон, пригласивший также президента Литвы, говорил об инициативе расширения своего военного присутствия в Украине в разных формах, Литва не исключала такой возможности“, - сказал министр телеканалу LRT.

„Будет такой вопрос – я не сомневаюсь, что литовский флаг там будет“, - отметил он.

Кроме того, глава дипломатии страны подчеркнул, что это станет возможностью для Соединенных Штатов Америки (США) показать, что Литва не только пользуется предоставленными гарантиями, но и вносит вклад в региональную безопасность.

„Точно так же нам нужно сейчас говорить о том, что было бы, как это выглядело бы, отталкиваясь от позиции, которая будет очень четкой, конкретной и также будет направлена будущей администрации США – Литва в регионе, в том числе, является дающей безопасность, не только получающей“, - сказал К. Будрис.

„Мы не только просим: дайте нам здесь, разместите у нас и так далее. Мы активно содействуем обеспечению безопасности не только дипломатическими средствами, но и другими способами“, - добавил он.

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