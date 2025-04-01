Глава МИД: Литва никогда не признает незаконно оккупированные Россией территории Украины

„Мы очень четко видим, кто есть кто. Литва не является нейтральной страной, Литва находится на стороне Украины. Мы видим, что Россия является явным агрессором и с ней нужно обращаться соответственно. Украина является жертвой агрессии, поэтому вся поддержка международного сообщества должна быть направлена Украине“, - заявил К. Будрис в Киеве.

„Мы полностью уважаем суверенитет Украины на международно признанных территориях. Литва никогда не признает никакой незаконной оккупации территорий Украины. Так есть сегодня, так будет завтра и в будущем“, - подчеркнул он.