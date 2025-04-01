Глава МИД: Литва никогда не признает незаконно оккупированные Россией территории Украины

„Мы очень четко видим, кто есть кто. Литва не является нейтральной страной, Литва находится на стороне Украины. Мы видим, что Россия является явным агрессором и с ней нужно обращаться соответственно. Украина является жертвой агрессии, поэтому вся поддержка международного сообщества должна быть направлена Украине“, - заявил К. Будрис в Киеве.
„Мы полностью уважаем суверенитет Украины на международно признанных территориях. Литва никогда не признает никакой незаконной оккупации территорий Украины. Так есть сегодня, так будет завтра и в будущем“, - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, во вторник К. Будрис прибыл с рабочим визитом в Киев, где официально откроет программу поддержки евроинтеграции Украины Ukraine2EU, реализуемую Литвой и Данией.
В ходе визита также запланирована встреча министра иностранных дел Литвы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Министр также встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции, министром юстиции Ольгой Стефанишиной.
В ходе встреч основное внимание уделялось обсуждению ситуации на линии фронта, усилиям по достижению соглашения о прекращении огня, гарантиям безопасности для Украины, приоритетам военной, дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи Украине, мерам сдерживания России и прогрессу в процессе интеграции Украины в ЕС.
Это второй визит К. Будриса в Украину после вступления в должность министра иностранных дел Литвы. Впервые глава литовской дипломатии посетил Украину в составе делегации во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом.