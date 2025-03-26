2025.03.26 10:18

Глава МИД: Литва готова принять еще больше американских солдат

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече госсекретарем США Марко Рубио
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече госсекретарем США Марко Рубио
ФОТО: urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Литва готова расширить необходимую инфраструктуру и разместить еще больше американских солдат.

„Мы получили заверения и благодарность за все условия, созданные для пребывания американских солдат в Литве“, - сказал глава литовской дипломатии.

„Литва обеспечивает образцовую поддержку принимающей страны, образцовые казармы, образцовые условия обучения и оборудование полигона. И Литва готова расширить всю эту инфраструктуру и принять еще больше американских солдат, потому что это выгодно обеим сторонам“, - добавил он.

К. Будрис также сказал, что не слышал плохих новостей относительно дальнейших намерений России.

„Я не услышал никаких плохих сигналов или ошибочных мнений относительно намерений России, и очевидно, что нам потребуются решительные меры для закрепления мирных соглашений на будущее“, - заявил К. Будрис.

На встрече также обсуждалась ситуация в сфере региональной и энергетической безопасности, а также устойчивость стран к дезинформации и другим угрозам со стороны России.

„Ключевая информация, связанная с безопасностью: то, что в настоящее время делает Литва, инвестируя в свою оборону, расширяя свои силы и тем самым обеспечивая и способствуя укреплению границы НАТО с Россией, какую работу мы уже проделали вместе с американцами и что намерены делать“, - сказал министр иностранных дел.

Большое внимание в ходе встречи также было уделено вопросу поддержки Украины.

„Мы говорили о поддержке, которую Литва оказывает Украине со своей стороны. Я подчеркнул оказываемую нами ежегодную поддержку, а также поддержку, которую мы обязались оказывать после мирного соглашения, а также рассматриваемый нами вклад в миссию в Украине посредством обучения и долгосрочных политических обязательств“, - сказал К. Будрис.

„Мы услышали от секретаря Рубио, что для них очень важно обеспечить, чтобы мир был долгосрочным и что мир является условием для экономического развития Украины, для построения экономики“, - добавил он.

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