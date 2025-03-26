Глава МИД: Литва готова принять еще больше американских солдат

„Я не услышал никаких плохих сигналов или ошибочных мнений относительно намерений России, и очевидно, что нам потребуются решительные меры для закрепления мирных соглашений на будущее“, - заявил К. Будрис.

К. Будрис также сказал, что не слышал плохих новостей относительно дальнейших намерений России.

„Литва обеспечивает образцовую поддержку принимающей страны, образцовые казармы, образцовые условия обучения и оборудование полигона. И Литва готова расширить всю эту инфраструктуру и принять еще больше американских солдат, потому что это выгодно обеим сторонам“, - добавил он.

„Мы получили заверения и благодарность за все условия, созданные для пребывания американских солдат в Литве“, - сказал глава литовской дипломатии.

На встрече также обсуждалась ситуация в сфере региональной и энергетической безопасности, а также устойчивость стран к дезинформации и другим угрозам со стороны России.

„Ключевая информация, связанная с безопасностью: то, что в настоящее время делает Литва, инвестируя в свою оборону, расширяя свои силы и тем самым обеспечивая и способствуя укреплению границы НАТО с Россией, какую работу мы уже проделали вместе с американцами и что намерены делать“, - сказал министр иностранных дел.

Большое внимание в ходе встречи также было уделено вопросу поддержки Украины.