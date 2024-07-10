2024.07.10 16:09

Глава МИД: безопасность Литвы сегодня решается в Харькове

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
ФОТО: urm.lt

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что вопрос безопасности Литвы сейчас решается в Харькове, а страны НАТО еще не приняли всех мер по предотвращению российской агрессии.

„Безопасность Литвы сегодня решается в Харькове, и мы, страны НАТО, к сожалению, еще не всё сделали, чтобы остановить военную машину Путина. Нам необходимо максимально усилить наш ответ агрессору России сейчас, не дожидаясь, пока Путин наконец снова мобилизует нас для максимального ответа путем еще более резкой эскалации ситуации“, - сказал Г. Ландсбергис в ходе дискуссии в Вашингтоне.

Министры иностранных дел Дании, Исландии, Латвии, Норвегии, Швеции, а также представители Эстонии и Финляндии, принявшие участие в дискуссии, выразили поддержку членству Украины в НАТО.

„По поводу членства Украины в НАТО договорились в Вильнюсе, поэтому мы должны сдержать свое обещание и двигаться вперед“, - вторил своим коллегам глава литовской дипломатии.

Во вторник в Вашингтоне начался юбилейный трехдневный саммит НАТО.

В ходе встречи лидеры стран Альянса, отмечающие 75-летие со дня его основания, особое внимание уделяют увеличению поддержки Украины – они будут стремиться принять решения о долгосрочной военной и финансовой поддержке, обучении украинских военных.

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