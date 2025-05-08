2025.05.08 07:05

Глава МИД: 17-й пакет санкций против России надо утвердить еще в мае

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В то время как Европейский союз (ЕС) готовит 17-й пакет санкций против России, министр иностранных дел Кястутис Будрис надеется, что решение об их введении на уровне ЕС будет принято уже в мае.

„Нам следует продолжить реализацию санкций: 17-й пакет санкций – это то, что нам нужно уже в этом месяце, в дополнение к этому – мы должны повысить пошлины на российские товары, (...) мы также должны принять решения об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, для восстановления ее экономики“, – заявил Будрис в Варшаве в среду.

„Мы должны приложить больше усилий для усиления нашей обороны, послать мощный сигнал о (военном) сдерживании и продемонстрировать соответствующие возможности для этого“, – добавил глава литовской дипломатии.

На этой неделе министр принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая проходит в столице Польши, председательствующей в Евросовете.

По словам Будриса, ЕС необходимо укреплять отношения с США, а также обсуждать расширение сообщества и членство Украины, поскольку, по мнению министра, только так в Европе будет создан долгосрочный, устойчивый мир.

Польша ранее заявляла о своей готовности завершить подготовку 17-го пакета санкций против России к концу своего председательства в Совете ЕС – 30 июня.

16-й пакет вступил в силу несколько месяцев назад, в третью годовщину вторжения России в Украину, 24 февраля.

Новый пакет санкций, как было объявлено, включает запрет на экспорт в Россию химических веществ, используемых в ракетных двигателях, а также торговые ограничения для новых компаний из Турции, Сербии, Узбекистана и ОАЭ, участвующих в обходе санкций.

В пакет санкций также должен войти обновленный черный список лиц, компаний и учреждений, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы подлежат заморозке.

В этот черный список вошли 15 лиц, в том числе руководители исследовательских и коммерческих компаний, специализирующихся на электронных компонентах, а также 45 оборонных компаний из секторов судостроения, транспорта и производства беспилотников.

В настоящее время в черном списке ЕС числится почти 2500 частных лиц, компаний и организаций.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии