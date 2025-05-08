Глава МИД: 17-й пакет санкций против России надо утвердить еще в мае

„Нам следует продолжить реализацию санкций: 17-й пакет санкций – это то, что нам нужно уже в этом месяце, в дополнение к этому – мы должны повысить пошлины на российские товары, (...) мы также должны принять решения об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, для восстановления ее экономики“, – заявил Будрис в Варшаве в среду.
„Мы должны приложить больше усилий для усиления нашей обороны, послать мощный сигнал о (военном) сдерживании и продемонстрировать соответствующие возможности для этого“, – добавил глава литовской дипломатии.
На этой неделе министр принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая проходит в столице Польши, председательствующей в Евросовете.
По словам Будриса, ЕС необходимо укреплять отношения с США, а также обсуждать расширение сообщества и членство Украины, поскольку, по мнению министра, только так в Европе будет создан долгосрочный, устойчивый мир.
Польша ранее заявляла о своей готовности завершить подготовку 17-го пакета санкций против России к концу своего председательства в Совете ЕС – 30 июня.
16-й пакет вступил в силу несколько месяцев назад, в третью годовщину вторжения России в Украину, 24 февраля.
Новый пакет санкций, как было объявлено, включает запрет на экспорт в Россию химических веществ, используемых в ракетных двигателях, а также торговые ограничения для новых компаний из Турции, Сербии, Узбекистана и ОАЭ, участвующих в обходе санкций.
В пакет санкций также должен войти обновленный черный список лиц, компаний и учреждений, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы подлежат заморозке.
В этот черный список вошли 15 лиц, в том числе руководители исследовательских и коммерческих компаний, специализирующихся на электронных компонентах, а также 45 оборонных компаний из секторов судостроения, транспорта и производства беспилотников.
В настоящее время в черном списке ЕС числится почти 2500 частных лиц, компаний и организаций.