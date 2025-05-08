Глава МИД: 17-й пакет санкций против России надо утвердить еще в мае

„Нам следует продолжить реализацию санкций: 17-й пакет санкций – это то, что нам нужно уже в этом месяце, в дополнение к этому – мы должны повысить пошлины на российские товары, (...) мы также должны принять решения об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, для восстановления ее экономики“, – заявил Будрис в Варшаве в среду.