Глава Литвы выразил надежду, что Нидерланды вернутся в Литву с системами ПВО Patriot

Президент выразил искреннюю благодарность Нидерландам за весомый вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона. Глава государства подчеркнул участие нидерландских военных в миссии усиленного передового присутствия НАТО (eFP) в Литве, их вклад в миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также активное участие в мониторинговой миссии НАТО Baltic Sentry, в рамках которой Нидерланды предоставили военные корабли. Президент Г. Науседа выразил надежду, что в 2025 году Нидерланды вернутся в Литву с системами ПВО Patriot, что позволит укрепить общую защиту региона.