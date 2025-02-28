Глава Литвы выразил надежду, что Нидерланды вернутся в Литву с системами ПВО Patriot

Президент выразил искреннюю благодарность Нидерландам за весомый вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона. Глава государства подчеркнул участие нидерландских военных в миссии усиленного передового присутствия НАТО (eFP) в Литве, их вклад в миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также активное участие в мониторинговой миссии НАТО Baltic Sentry, в рамках которой Нидерланды предоставили военные корабли. Президент Г. Науседа выразил надежду, что в 2025 году Нидерланды вернутся в Литву с системами ПВО Patriot, что позволит укрепить общую защиту региона.
В ходе разговора также обсуждалась поддержка Украины со стороны обеих стран. Лидеры согласились с тем, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и предоставить ей долгосрочные гарантии безопасности. Они подчеркнули свою твердую поддержку жесткой санкционной политики в отношении России-агрессора, а также поддержку ускоренной интеграции Украины в Европейский союз.
Как указывает Президентура, кроме того, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Гааге в июне этого года. Президент отметил необходимость выполнения ранее принятых обязательств и укрепления трансатлантических связей. Литва продолжит стремиться к увеличению финансирования обороны до 5-6 проц. ВВП в период 2026–2030 годов и призывает союзников по НАТО последовать этому примеру.
В завершение разговора оба лидера подчеркнули прочность партнерских отношений между Литвой и Нидерландами, а также приверженность дальнейшему развитию тесного сотрудничества для укрепления европейской и трансатлантической безопасности.