Глава комитета Сейма по нацбезопасности о планах РФ: это очередная попытка напугать

"Я думаю, что это очередная попытка запугать и угрожать. Россия хочет сдержать Запад от помощи Украине, и в этой риторике нет ничего нового", - сказал Elta А. Поцюс.
"Но оценивать надо по принципу, что лучше готовиться к худшему, поэтому надо быть бдительным. Мы это сделаем", - добавил он.
Поэтому политик считает, что МИД должен дать оценку этим заявлениям Москвы.
"Я думаю, что МИД уже должен сделать официальные запросы и оценить эту ситуацию, а также одновременно принять какие-либо более официальные решения", - сказал А. Поцюс.
По словам А. Поцюса, КНБО на заседании, запланированном на среду, также намерен рассмотреть заявления России по поводу планируемого в одностороннем порядке перечерчивания границ Балтийского моря.
Российские власти в одностороннем порядке решили изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов, пишет издание The Moscow Times.
Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.
На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Ягры, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина.
На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.