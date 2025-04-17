Глава госбезопасности Литвы о литвинизме среди белорусов в Литве: это не массовое явление

„Мы воспринимаем это как инструмент, особенно радикальную составляющую литвинизма, где литовская государственность отрицается как существующий факт“, - заявил глава ДГБ в эфире телеканала LRT в среду.

„Конечно, мы не можем обобщать всех оппозиционеров в Литве, в нашем регионе или людей белорусской национальности. Мы наблюдаем за такими лицами, которые, как мы видим, целенаправленно поднимают тему литвинизма, чтобы отрицать существование Литвы или историю Литвы. Но это не массовое явление“, - добавил он.

Однако, по словам Р. Бридикиса, этот вопрос остается в поле зрения спецслужб.