2025.04.17 09:20

Глава госбезопасности Литвы о литвинизме среди белорусов в Литве: это не массовое явление

 
Elta
ru.DELFI.lt
Remigijus Bridikis
Remigijus Bridikis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Новый глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Ремигиюс Бридикис признает, что литвинизм, распространяемый белорусами в Литве, может быть опасен, поскольку его можно использовать как инструмент для отрицания государственности страны. Однако, по его словам, это не массовое явление.

„Мы воспринимаем это как инструмент, особенно радикальную составляющую литвинизма, где литовская государственность отрицается как существующий факт“, - заявил глава ДГБ в эфире телеканала LRT в среду.

„Конечно, мы не можем обобщать всех оппозиционеров в Литве, в нашем регионе или людей белорусской национальности. Мы наблюдаем за такими лицами, которые, как мы видим, целенаправленно поднимают тему литвинизма, чтобы отрицать существование Литвы или историю Литвы. Но это не массовое явление“, - добавил он.

Однако, по словам Р. Бридикиса, этот вопрос остается в поле зрения спецслужб.

„Мы не замечаем организованности, мы не замечаем никакого конкретного движения, но как тема она явно находится в поле нашего внимания“, - сказал глава ДГБ.

Литвинизм – это теория, утверждающая, что истинными создателями Великой Княжества Литовского являются белорусы. Согласно этой теории, средневековые литовцы на самом деле были белорусами.

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