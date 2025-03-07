Глава ДГБ Яунишкис: оснований для паники нет, но, дамы и господа, надо готовиться

„Я считаю, что паника в тяжелой ситуации лишает разума, возможности трезво мыслить, оценивать ситуацию и принимать решения. А нам сегодня особенно нужны – здравый ум и верные решения.

Яунишкис подчеркнул, что хороших новостей в отчете нет, но нет и повода для паники.

„В документе оценивают в основном информацию за 2024 год. Я убежден, что этот отчет очень важен в геополитическом контексте и во внутренней политике сегодняшнего дня. На весенней сессии мы должны принять, я бы сказал, самые серьезные в истории решения по финансированию обороны, я считаю, этот отчет хорошо показывает, что мы должны найти устойчивые источники для финансирования обороны“, – сказал он.

Могу лишь заверить, что сотрудничество разведки с нашими коллегами американцами не меняется. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы оно продолжалось. Сегодня для нас жизненно необходимо трансатлантическое единение для защиты демократии“, – сказал Яунишкис.

„Мы видим, как быстро меняется реальность в мире и позиции важнейших игроков. Знаем, что будут вопросы о словах и действиях новой администрации США. Хочу сказать, что это не в компетенции разведки. Мы не оцениваем заявления конкретных политиков. Высказывания конкретных партнеров.

Яунишкис обратил внимание на новости последних недель из США, которые в отчете не оценивались.

Виражи большой политики последнего времени должны стать для нас еще одним побуждением – дамы и господа, надо готовиться. Готовиться и быть готовым к самому худшему“, – сказал глава ДГБ.

„И Россия , вне всякого сомнения, старается завершить войну только на выгодных для себя условиях. Мы считаем, Россия не будет опираться на демократию, только на жестокую силу, стараясь занять как можно больше территорий. Или вообще оккупировать всю Украину, объясняя это защитой от угрозы со стороны НАТО.

В отчете сказано, что дипломатический исход войны в Украине мало реален. Яунишкис сказал, что видно нежелание России завершать войну в Украине.

„Это был самый динамичный и интенсивный год за последние 10 лет. Вне всякого сомнения, было положительные моменты, Литва завершила вопрос обеспечения энергетической независимости, прошлогодние выборы подтвердили, что литовское общество устойчиво к попыткам России оказывать свое влияние. А Литва и наши демократические соседи последовательно осуществляют меры укрепления национальной безопасности“, – заметил глава ДГБ.

В конце выступления он сказал, что в 2024 году было много событий.

Мы говорим, что дипломатия и демократия, в которую верят на Западе, в случае с Россией не действенна. Они уже воюют, они представляют себе, что воюют с НАТО. Они везде говорят об этом, и своему обществу, и публично. Мы говорим, что можем победить Россию только военными мерами, не дипломатией, к сожалению“, – сказал Яунишкис.

Он заметил, что по-прежнему повышена угроза подводной инфраструктуре в Балтийском море, однако ни Литва, ни союзники не располагают доказательствами того, что эти действия - последствия намеренного саботажа.

„Мы знаем, чьи суда это делают, но могу лишь повторить, что недавно говорил – ни у нас, ни у союзников нет данных, которые доказали бы это“, – сказал Яунишкис.