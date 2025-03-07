Глава ДГБ Яунишкис: оснований для паники нет, но, дамы и господа, надо готовиться

Председатель парламентского комитета нацбезопасности и обороны Гедримас Еглинскас сказал, что отчет очень важен.
„В документе оценивают в основном информацию за 2024 год. Я убежден, что этот отчет очень важен в геополитическом контексте и во внутренней политике сегодняшнего дня. На весенней сессии мы должны принять, я бы сказал, самые серьезные в истории решения по финансированию обороны, я считаю, этот отчет хорошо показывает, что мы должны найти устойчивые источники для финансирования обороны“, – сказал он.
Яунишкис подчеркнул, что хороших новостей в отчете нет, но нет и повода для паники.
„Я считаю, что паника в тяжелой ситуации лишает разума, возможности трезво мыслить, оценивать ситуацию и принимать решения. А нам сегодня особенно нужны – здравый ум и верные решения.
Виражи большой политики последнего времени должны стать для нас еще одним побуждением – дамы и господа, надо готовиться. Готовиться и быть готовым к самому худшему“, – сказал глава ДГБ.
Яунишкис обратил внимание на новости последних недель из США, которые в отчете не оценивались.
„Мы видим, как быстро меняется реальность в мире и позиции важнейших игроков. Знаем, что будут вопросы о словах и действиях новой администрации США. Хочу сказать, что это не в компетенции разведки. Мы не оцениваем заявления конкретных политиков. Высказывания конкретных партнеров.
Могу лишь заверить, что сотрудничество разведки с нашими коллегами американцами не меняется. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы оно продолжалось. Сегодня для нас жизненно необходимо трансатлантическое единение для защиты демократии“, – сказал Яунишкис.
В конце выступления он сказал, что в 2024 году было много событий.
„Это был самый динамичный и интенсивный год за последние 10 лет. Вне всякого сомнения, было положительные моменты, Литва завершила вопрос обеспечения энергетической независимости, прошлогодние выборы подтвердили, что литовское общество устойчиво к попыткам России оказывать свое влияние. А Литва и наши демократические соседи последовательно осуществляют меры укрепления национальной безопасности“, – заметил глава ДГБ.
В отчете сказано, что дипломатический исход войны в Украине мало реален. Яунишкис сказал, что видно нежелание России завершать войну в Украине.
„И Россия, вне всякого сомнения, старается завершить войну только на выгодных для себя условиях. Мы считаем, Россия не будет опираться на демократию, только на жестокую силу, стараясь занять как можно больше территорий. Или вообще оккупировать всю Украину, объясняя это защитой от угрозы со стороны НАТО.
Мы говорим, что дипломатия и демократия, в которую верят на Западе, в случае с Россией не действенна. Они уже воюют, они представляют себе, что воюют с НАТО. Они везде говорят об этом, и своему обществу, и публично. Мы говорим, что можем победить Россию только военными мерами, не дипломатией, к сожалению“, – сказал Яунишкис.
Он заметил, что по-прежнему повышена угроза подводной инфраструктуре в Балтийском море, однако ни Литва, ни союзники не располагают доказательствами того, что эти действия - последствия намеренного саботажа.
„Мы знаем, чьи суда это делают, но могу лишь повторить, что недавно говорил – ни у нас, ни у союзников нет данных, которые доказали бы это“, – сказал Яунишкис.
Он утверждает, что угрозу инцидентов в Балтийском море повышает и растущее число „теневого“ флота России. Яунишкис не отрицает, что в будущем могут быть и преднамеренные атаки на подводную инфраструктуру.
Яунишкис не считает, что Китай когда-нибудь простит Литве ее решения, связанные с Тайванем. Он подчеркнул – если Вильнюс извинится и унизится перед Китаем, это будет большим провалом внешней политики.
„По нашей оценке, Китай, наверное, никогда не простит Литве признание Тайваня и, как они себе представляют, разрушения идеи единства Китая. По нашей оценке, налаживание отношений с этой страной не должно происходить за счет Литвы“, – сказал глава ДГБ.
„Я не думаю, что даже после того как принесем извинения перед , ситуация изменится, это будет только большим унижением и провалом внешней политики“, – прибавил он.