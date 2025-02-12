Глава ДГБ предупреждает о рисках, но премьер склонен поддержать раскрытие списков КГБ

„Мы выслушиваем все аргументы, и все они действительно должны быть взвешены. Сам проект будет оценен после его регистрации в базе данных проектов законодательных актов Сейма, а не в Facebook. Однако окончательное решение всё равно принимает Сейм. И если он будет видеть потребность общественности в этом, то, оценив все аргументы, Сейм всё равно имеет право решить этот вопрос тем или иным образом“, - заявил Г. Палуцкас на пресс-конференции, состоявшейся после заседания правительства в среду.
„Мы выслушиваем все аргументы, но сегодня, видя первоначальный вариант представленного проекта, я склонен его поддержать“, - отметил он.
В среду директор ДГБ Дарюс Яунишкис сказал Elta, что скептически относится к предложениям „неманцев“ рассекретить списки сотрудников КГБ. По мнению главы разведывательного ведомства, подобные решения могут негативно сказаться на доверии к государству. Кроме того, он подчеркнул, что подобные инициативы могут быть использованы и враждебными Литве силами.
„Я думаю, что людям, которые пришли и признались, были предоставлены государственные гарантии. Если эти тайны не будут сохранены, само государство будет выглядеть весьма несолидно“, - заявил в среду Д. Яунишкис.
Как сообщалось ранее, представители „Зари Немана“ в Сейме разработали законопоправки, предлагающие рассекретить списки сотрудников КГБ, однако с исключениями – засекреченными останутся только данные тех лиц, которые в настоящее время не являются политиками и не занимают никаких постов государственных служащих или сотрудников.
Инициаторы проекта отмечают, что в публичном поле часто манипулируют информацией о лицах, которые признались, что когда-то тайно сотрудничали с бывшими спецслужбами СССР. По мнению политиков, подобные материалы подаются без подтверждающих документов и зачастую наносят ущерб репутации, чести и достоинству человека. Поэтому, по их мнению, после рассекречивания списков лиц, сотрудничавших с КГБ, не останется места для спекуляций.
В настоящее время закон предусматривает, что признавшиеся в сотрудничестве с КГБ ставятся на учет, но их данные засекречены и хранятся в течение 75 лет.
Если Сейм одобрит эту инициативу, список лиц, сотрудничавших с КГБ, и их данные будут рассекречены 1 января следующего года.