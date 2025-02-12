Глава ДГБ предупреждает о рисках, но премьер склонен поддержать раскрытие списков КГБ

„Мы выслушиваем все аргументы, и все они действительно должны быть взвешены. Сам проект будет оценен после его регистрации в базе данных проектов законодательных актов Сейма, а не в Facebook. Однако окончательное решение всё равно принимает Сейм. И если он будет видеть потребность общественности в этом, то, оценив все аргументы, Сейм всё равно имеет право решить этот вопрос тем или иным образом“, - заявил Г. Палуцкас на пресс-конференции, состоявшейся после заседания правительства в среду.